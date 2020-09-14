Venüs’te yaşam belirtilerine rastlandı

İngiliz ve ABD'li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine rastlandı. Bu belirti fosfin maddesinden kaynaklanıyor. Biyolojik kökenli olabilecek bu madde yaşam belirtisi olarak kabul edilebilir.

Oksijen olmadan yaşayan canlılar yaşayabilir

Fosfin adındaki gaz rengi olmaz ve zehirli bir gaz olarak doğada bulunur ve bu gazı üreten canlılar Dünya'da da bulunuyor ki bu canlılar oksijene ihtiyaç duymayan anaeorobik mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Geçtiğimiz senelerde Güneş dışı gezegenlerde hedeflenen nokta bu oldu ve fosfin arayışı yapıldı. Bu arayış sayesinde yaşam belirtisi olarak görüldü.

Daha önce tahmin edilmişti

Yaşam olduğuna dair tahminler ediliyordu ve bu tahminlerin ilki 2012 senesinde Rusya'dan Astronomiçeskiy Vestnik adlı akademik dergide Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü baş araştırmacısı Leonid Ksanfomaliti tarafından yapıldı. Venera 13 aracının Sovyet iniş modülünün çektiği görüntülerden bu tahmini yapmıştı ve görüntülerde böcek benzeri canlılar olduğunu belirtmişti ancak bu konuda meslektaşları bu görüntülere şüpheyle yaklaştılar.