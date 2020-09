8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Sözel dersler arasında önemli bir yere sahip olan inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi özellikle sekizinci sınıfta önemini iki kat daha artırmaktadır. Sınava hazırlık sürecini içeren bu dönemde liseye giriş sınavında karşınıza çıkacak konuları iyi öğrenmeniz gerekecektir. Öğrendiğiniz bu konulara dair bol bol soru çözerek, hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Bunun için öncelikle inkılap tarihi 8. sınıf konuları hakkında ön bilgi toplamanız yararlı olacaktır.

İnternet üzerinde bu ders ile ilgili işinize yarayacak çok sayıda videolu içerik bulabilirsiniz. Okulda öğrendiğiniz bu konuları pekiştirmek istediğinizde ise, konu anlatımı ve soru bankası kitaplarını kullanabilirsiniz. Ancak daha verimli şekilde çalışmak istiyorsanız, videolu ders içerikleri sizin için daha yararlı olacaktır. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine ait tüm konuların anlatıldığı videolarda önemli ipuçlarını ve soru çözümlerini de bulabilirsiniz.

İnkılap Tarihi 8. Sınıf Konuları Hangileridir?

İnkılap tarihi 8. sınıf konuları: Bir Kahraman Doğuyor, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Demokratikleşme Çabaları, Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Adımlar, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası gibi başlıklardan meydana gelir. Bunlar içerisinden en geniş içerik “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda” ünitesine aittir. Video eğitimlerde bu üniteye ait konu başlıklarında; 1. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, milli mücadele dönemi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımilli, Sevr Antlaşması, TBMM’nin açılması konularını bulabilirsiniz. Bunların her biri ilerleyen sınıflarda göreceğiniz inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri ile sınavlarında karşınıza çıkacaktır. İnkılap tarihi 8. sınıf sonunda gireceğiniz lise sınavı için de önemli olduğundan konuların her birine eksiksiz şekilde çalışmanız yararınıza olacaktır. Bu noktada video eğitimler dersten istediğiniz verimi almanıza katkıda bulunacaktır.

Eğitici ve Öğretici İnkılap Tarihi Konu Anlatımı