Ehliyet kartı verileri kimlik kartına taşınacak

Süleyman Soylu tarafından bir televizyon programında canlı yayın esnasında verilen bilgilere göre ehliyet için yeni bir düzenleme geliyor.

Ehliyet verileri kimlik kartına taşınacak

Ehliyette bulunan tüm veriler yeni kimlik kartında bulunan çipe aktarılarak ehliyet kartının ekstradan taşınmasına gerek olmadan tüm verileri tek bir kartta tutmak mümkün hale geldi. Yeni nesil olan bu kimlikler arka yüzeyinde bir çip barındırmaktadır. Bu çip içinde 5 adet alan bulunuyor ki her birisi bir kart için ayrılmış durumda. Bu alanlardan 1 tanesi ehliyet yerleştirilirken diğerine isteyen vatandaşlar kredi kartı verilerini yerleştirerek kredi kartını da kimlik kartıyla birlikte kullanabilecek.

Kredi kartı olarak da kullanılabilecek

(BDDK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı anlaşma yapması sonrasında bazı kredi kartları yeni kimlik kartlarına entegre olabilecekler. Bu sayede tek bir çip üzerinden alışverişleri de gerçekleşecek.

Elektronik imza kullanılabilecek

Elektronik imza sayesinde artık vatandaşlar birçok güvenlik açığı riskinden kurtulmuş oluyor ve buna ek olarak elektronik imza sayesinde kimlik kartınızı herhangi bir yerde kullandığınız zaman veya imza atmanız gerektiği zaman kartın çipini okuttuğunuzda sanal ortamda elektronik imza atmış olacaksınız. Bu sayede imza taklit edilemez oluyor ve güvenlik açığı kapanmış oluyor.

Elektronik kimlik doğrulama sistemi

Bu sistem için soylu tarafından gelen açıklama :