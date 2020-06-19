Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar

NASA tarafından 2011 senesinde dünyadan Mars'a fırlatılan 2012 senesinde başarılı iniş gerçekleştiren Curiosity keşif aracı yaklaşık 8 senedir Mars yüzeyinde onlarca başarılı göreve imza attı. En son yaptığı işler arasında 5 Haziran gününde keşif aracı gün batımına yakın saatlerde Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğraflarını çekip NASA uzay üssüne göndermeyi başardı.

Canlı yaşam izine rastladı

8 sene boyunca yaptığı çalışmalar sonrasında gezegen üzerinde mikrobiyolojik olarak yaşamış olan canlıların izine rastlandı. Bu gezegen üzerinde topladığı tüm kanıtları NASA uzay üssüne göndererek bu bilgileri kısa sürede ulaştırabildi.