Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar

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Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar
Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar admin Tarih: 2020-06-19 Saat: 20:42:27
Güncelleme : 2020-06-19 20:42:27Bu içerik 61 kez okundu.
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Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar

NASA tarafından 2011 senesinde dünyadan Mars'a fırlatılan 2012 senesinde başarılı iniş gerçekleştiren Curiosity keşif aracı yaklaşık 8 senedir Mars yüzeyinde onlarca başarılı göreve imza attı. En son yaptığı işler arasında 5 Haziran gününde keşif aracı gün batımına yakın saatlerde Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğraflarını çekip NASA uzay üssüne göndermeyi başardı. 

Canlı yaşam izine rastladı

8 sene boyunca yaptığı çalışmalar sonrasında gezegen üzerinde mikrobiyolojik olarak yaşamış olan canlıların izine rastlandı. Bu gezegen üzerinde topladığı tüm kanıtları NASA uzay üssüne göndererek bu bilgileri kısa sürede ulaştırabildi. 

İşte o görüntüler : 

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