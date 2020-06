Pazar Gıda Organik Et Ürünleri

Pazargida.com firması olarak sağlıklı ve organik beslenmek isteyen ve yaşadığımız koronavirüs günlerinde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek isteyen müşterilerimiz için organik et , et ürünleri üretimimize kendi çiftliklerimiz de devam etmekteyiz. Kaliteli ve organik et ürünlerimizi incelemek isterseniz pazargida.com adresimizi ziyaret ederek kategorilerimizi inceleyebilir istediğiniz et ürünleri ve şarküteri ürünlerinden sipariş verebilirsiniz.Siparişleriniz sipariş saatlerinize göre , dağıtım ekibimiz tarafından adresinize hızlı bir şekilde teslim edilecektir.

Et Ürünleri

Pazargida.com firması olarak üretim yaptığımız çiftliğimizde organik et ve organik et ürünleri üretmeye özen gösteriyoruz. Aynı şekilde sitemizde bulunan tüm et ürünleri aynı zamanda organik et ürünleri içinde yer almaktadır. Et ürünleri kategorisini incelediğinizde dana,kuzu, köfte, sakatat ürünleri bölümleri ile karşılaşacaksınız. Kuzu kategorisine tıkladığınızda inceleyebileceğiniz ürünlerimiz; yarım kuzu, bütün kuzu,kuzu kelebek, kuzu gerdan dilimli,kuzu kol kapama, kuzu kuşbaşı organik et ve organik et ürünleri arasından kolaylıkla seçip sipariş verebilirsiniz. Köfte kategorimizde ise kasap köfte ve hamburger köfte ürünümüz bulunmaktadır.Et ürünleri siparişlerinize eşlik edecek baharatları da sitemizden temin edebilirsiniz.

Sakatat tüketmeyi seviyorsanız eğer, sitemizde sakatata yönelik ürün çeşitlerimizi de kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Evinizde tüketmek ya da iş yerinizde çalışanlarınızla tüketmek için sitemizden organik et siparişinde bulunabilirsiniz. Firmamızın bünyesinde bulunan dağıtım kanallarımız sayesinde talep ettiğiniz siparişler en kısa sürede adresinize teslim edilecektir. Firmamız kendi dağıtım kanalları ile sınırlı mesafelere teslimat yapabiliyorken artık tüm İstanbul sınırları içinde siparişlerinizi, sipariş saatine bağlı olarak en hızlı biçimde size ulaştırıyoruz.

Kalabalık bir aile ya da iş yeriniz için toptan alış yapmak istiyorsanız 2 kademeli üyelik sistemimizden faydalanabilirsiniz. İlk üyeliklerde sepetteki indirimlerimizden faydalanmanız da mümkün. Üyelikle ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanızpazargida.com sitemizi ziyaret ederek üyelik koşulları bölümünden , ya da müşteri hizmetlerimizi arayarak istediğiniz bilgiye kolaylıkla erişebilirsiniz. Siparişlerinizi öğleden önce verirseniz , öğleden sonra , öğleden sonraki siparişleriniz akşam saatlerinde adresinize dağıtım kanallarımız tarafından iletilecektir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi sitemizden ulaşabilirsiniz. Talep yoğunluğundan oluşabilecek gecikmelerle ilgili bilgilendirmeyi sitemizin ana sayfasından edinebilirsiniz.