Transkript Tercüme Hizmetleri

Eğer yurtdışında bir üniversiteden mezun olduysanız bu üniversiteler tarafından sizlere verilmiş olan diploma ve transkript belgeleriniz olacaktır. transkriptlerde sizlerin eğitim süreniz boyunca başarılarınızın puan olarak değerlendirilmesi yer almaktadır. Ve bu belge diploma ile birlikte birçok yerde gerekmektedir.

Yurtdışı eğitiminizi tamamladıktan sonra ülkemizde özel veya bir kamu kurumunda işe başlamak istiyorsanız ve bunun için bir iş başvurusu yapacaksanız diploma ve transkriptleriniz sizlere lazım olacaktır. Ancak yabancı dillerde olan bu belgelerin Türkçeye çevrilmesi ve o şekilde başvuru evraklarının içine konulması gerekmektedir. Bunun için transkript ve diploma tercümesi yapan tercümanlık ofislerine ulaşmanız gerekmektedir.

Diploma Denklik Tercümanlık Ofisi

Diploma Denklik firması Ankara’da yer almaktadır giriş yaparak firmaya ait web sayfasına ulaşabilirsiniz. Site içeriğinde firmamıza ait tüm hizmetler ve detaylar yer almaktadır. İletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve her türlü talebinizi bizlere iletebilirsiniz.

Diploma tercüme taleplerinizde sizler için en uygun fiyatlar uygulanmaktadır. Çeviri işlerinde fiyatların belirlenmesinde rol oynayan bazı önemli faktörler vardır. Tercüme yapılacak olan diller, tercüme yapılacak olan belge sayısı, tercüme yapılması istenilen süre ve tercüme edilecek evraklarının teslim yöntemi bu süreçte önemlidir.

Diploma çeviri işlemleriniz için sizlere sunmuş olduğumuz profesyonel hizmetten faydalanabilmek için isterseniz ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. İsterseniz kargo ile teslimat yapabilirsiniz ve isterseniz online teslimat yöntemlerini seçebilirsiniz.