Yapay Zeka Trading Botu

Her geçen gün gelişen teknolojiyle “yapay zeka” pek çok alanda karşımıza çıkmaya başladı. Yapay zekanın kullanım alanlarından birisi de borsalar.

GTR Bot, kripto paralar üzerine çalışan bir yapay zeka al-sat sistemi. Eşsiz algoritması ile piyasadaki hacim, fiyat hareketleri, volatilite gibi etkenleri göz önünde bulundurarak dinamik ve anlık kararlar alabilirken, kazancınızı maksimize etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca yine aynı hedef ile trend fiyat hareketleri kullanılarak öğrenme modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerin de performansını görmek için doğruluk, hata değeri ve portföy simülasyonu gibi doğrulama çalışmaları yapılmıştır. Binance dakikalık OHLCV verileri kullanılarak zaman serileri üzerinde uyarlamalı alım-satım işlemleri yapılarak, derin öğrenme metodları kullanılmış ve regresyon analizi yapılmıştır. En doğru ve başarılı modeller ise sisteme entegre edilmiş ve bu modellerin performans sonuçları sitede modeller bölümünde verilmektedir.

Ne var ki, hangi oranda bir risk alarak ne kadar getiri hedefleyeceğiniz, hangi coinlerde işlem yaptıracağınız sizin takdirinizdedir. GTR Bot yapay zekası bu noktada inisiyatifi kullanıcılarının takdirine bırakır.

Şu an için GTR Bot minimum 1000$ tutarında bir yatırımla kullanılabiliyor. Binance Spot ve Futures piyasalarda çalıştırılabiliyor. Ayrıca bulut sunucularda çalıştığından bilgisayarınıza hiçbir şey indirmeden çalıştırabiliyorsunuz. API’nizi GTR Bot’a bağlayın, strateji modeli tercihinizi yapın ve başlatın. Bot sizi Telegram üzerinden, pozisyon açılıp kapandıkça ve periyodik olarak çalışmanızın genel durumu hakkında bilgilendirecek. Dilediğinizde panele girerek kendiniz de durumu kontrol edebiliyorsunuz.

1 Ekim’e kadar üye olanlara, sistemde kullanabilecekleri 50$ değerinde ücretsiz bakiye tanımlanıyor ve hiçbir ücret ödemeden bir süre deneme olanağı sağlıyor.

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