Elektrik arızasını tespitte yeni yöntem

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Elektrik arızasını tespitte yeni yöntem
Elektrik arızasını tespitte yeni yöntem admin Tarih: 2020-02-22 Saat: 14:13:50
Güncelleme : 2020-02-22 14:13:50Bu içerik 34 kez okundu.
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Elektrik arızasını tespitte yeni yöntem

Özel eğitimli köpekler sayesinde artık kısa bir koklama sonrasıdna hemen yer altında meydana gelen elektrik arızasını bulabiliyor. Hassas burunu sayesinde elektrik arızalarında %90 oranında başarıyla yerleri tespit edebiliyor.

Yanık kablo koklatıldığı zaman bu kokuyu artık aşina bir hale gelmiş oluyor. BEDAŞ tarafından geliştirilen bu yöntemde kesintisiz enerji hizmeti sunmak amacıyla yaşanan elektrik arızalarına hızlı müdahale etmek amacıyla arızayı noktasal olarak tespit etme konusunda özel eğitimli köpekler kullanılmaya başlandı.

Normalde bu konuda kullanılan teknolojik cihazlar var ancak bu cihazların bazen yetersiz kaldığı hatta bazen doğru sonuçlar ermemesi nedeniyle arızaların yerlerini tespit etmenin zor olduğunu bu nedenle böyle bir projeye başlanıldığı açıklandı. 50 köpek arasından seçilen bu köpekler başarıya ulaştıkça ödüllendiriliyorlar.

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