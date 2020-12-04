“Bella Eyes Estetiği” nedir?

Bella Hadid günümüzde en popüler mankenlerden birisidir. Hadid’in yüzünde en beğenilen kısım gözleridir. Çekik gözleri ve kalkık kaşları yüzünü kusursuz göstermektedir. Bu yüzden operasyonun adına Bella Eyes denmektedir.

Bella Eyes Ne Tür Bir Estetik Müdahaledir?

Bella eyes bir cerrahi operasyondur. Ortalama 1 saat süren bu uygulamanın en güzel yanı ise gözle görülür hiçbir kesik oluşturulmamasıdır. Eskiden badem göz ameliyatlarında gözün dış kısmından kesi yapılırdı ve bu kesi hastaları rahatsız ederdi. Bella Eyes estetiği işleminde ise kesi iç kısımda kalmaktadır. Saçlı deriye kesi açılarak uygulanan bu işlem Endeskopik kaş kaldırmaya benzer şekilde uygulanmaktadır. Bella Eyes’in diğer bir avantajı ise hem kaşları hem de göz yapısını aynı anda etki etmesidir.

İyileşme döneminde hastaları neler bekliyor?

Operasyon sonrası iyileşme süreci oldukça kolay geçmektedir. İyileşme süreci hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Genellikle morluk yaşanmaz ve basit ödemlerle atlatılır. Hastaların en fazla bir hafta sosyal hayatına dönmemesi yeterlidir. Operasyonun en güzel yanı ise ameliyattan hemen sonra sonucun gözle görülmesidir.