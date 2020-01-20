Banyo, mutfak ve yaşam alanlarında estetik zevkinize hitap eden radyatör çeşitleri kataloglarda yerini alıyor. Bu radyatörler içinde en dikkat çekenler tasarımları ile ince bir stili yansıtan: dekoratif radyatör. Hayatımız, Güneş'in dünyayı ısıtması gerçeğinde olduğu gibi ısı üzerine kurulu. Isı, yaşam ve soğuğa karşı güven veriyor. Dekoratif radyatörler; dikey dekoratif radyatörler ve yatay dekoratif radyatörler olarak duruş şekli bakımından karşımıza çıkıyorlar. Yatay dekoratif radyatörler ise standart düzlem yatay radyatör ve premium düzlem yüzey radyatör çeşitleri olarak ikiye ayrılıyor. Dekoratif radyatörler, çeşitli malzemelerden üretiliyor. Günümüzde paslanmaz çelikten üretilenlere nazaran alüminyum radyatörler ve mermerit malzemeden üretilen modeller en çok göze çarpan radyatörler. Özellikle mermerit dayanıklı yapısı ile dekoratif radyatörlerin üretiminde çokça tercih edilen bir madde. Dekoratif radyatörlerin farklı tasarım, renk ve modelleri ile eski alışkanlıklarınızı değiştirin.

Dar Alanlarda Sıcak Prestij

Banyolarda, banyo sonrası ihtiyacınız olan sıcak havlu ve bornozlara dekoratif havlupan modelleri ile kavuşun. Yine kurulandıktan sonra bakteri ve mantarların nemli kalan havlu ve bornozlarınız üzerinde üremesine dekoratif havlupanlar ile engel olun. Kolay temizlenebilen havlupanlar, sizlere de hijenik bir yaşamın konforunu vaat ediyor. Mutfak ve tercihinize göre diğer odalarınızda ısı ihtiyacınızı karşılamak için, farklı renk, model, ebatlarda üretilen dekoratif havlupan ürünlerini kullanabilirsiniz. Özellikle İtalyan tasarım stilini yansıtan dekoratif havlupan modelleri çok fazla talep edilmektedir.

Bir Efsane : Duro

Modern çağımızın yüksek teknolojisinin daha da ilerlemekte olduğu şu günlerde, Duro ısı ve enerji tasarrufu alanlarında çok önemli fırsatları tüketicilere sunmakta. Bu sebeple duro denilince akla kalite ve standartlar ötesinde en etkili seçenek akla geliyor. Kolay montaj ve kurulum, dengeli ısınma ve soğuma sistemi, bakteri içermeyen ve bakteri oluşumuna geçit vermeyen hijyenik yapısı, paslanma ve yüksek basınç riski içermemesi DUO'yu geçmişten günümüze modern bir klasik kılan başlıca olmazsa olmazlar. Enerji verimliliğine katkısı yani enerji tasarrufu özelliği olması ise tartışmasız çok önemli. Eviniz, iş yeriniz ve tüm diğer yaşam alanlarınızda dekoratif havlupan ve radyatör seçimlerinizde Duro'yu güvenle seçebilirsiniz. Isınma sorunuzu etkili bir şekilde çözmenin yanında evinizin dekorasyonuna estetik bir şıklığı eklemiş olacaksınız.