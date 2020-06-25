Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözleri

Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Aşk Acıtır'ı dinleyicileriyle buluşturan Görkem Balkış, 10 yıllık müzik kariyerini güzel bir kliple taçlandırmış oldu.

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Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözleri
Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözleri Hadra Tarih: 2020-06-25 Saat: 13:02:42
Güncelleme : 2020-06-25 13:02:42Bu içerik 794 kez okundu.
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Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Aşk Acıtır'ı dinleyicileriyle buluşturan Görkem Balkış, 10 yıllık müzik kariyerini güzel bir kliple taçlandırmış oldu.

 

GÖRKEM BALKIŞ KİMDİR?

Muğla Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda müziğe adım atan Görkem Balkış, 10 yılı devirmiş durumda. Festival ve organizasyonlarda müziğini dinleyicilere sevdiren Görkem Balkış, sözünü yazdığı ve bestesini yaptığı Aşk Acıtır klibiyle büyük heyecan yaşıyor.

Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözü

Yine bir yol ayrımı
Ben yine derde düştüm
Unutamam o son bakışları
Sevmek değil bu harp
Ayrılık da katliam
Hiç mi mutlu son
Bize kalmadı

Ah ne yaralar bu insanı

Aşk Acıtır
Yanar için durduramazsın
Bir kenarından bakıp çıkamazsın

Ne sandın sen
Acımaz mı bir parçan sökülmüşken
Hüznü yeter ağırlaşır beden.

instagram : https://www.instagram.com/gorkembalkis_/
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