Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözleri

Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Aşk Acıtır'ı dinleyicileriyle buluşturan Görkem Balkış, 10 yıllık müzik kariyerini güzel bir kliple taçlandırmış oldu.
GÖRKEM BALKIŞ KİMDİR?
Muğla Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda müziğe adım atan Görkem Balkış, 10 yılı devirmiş durumda. Festival ve organizasyonlarda müziğini dinleyicilere sevdiren Görkem Balkış, sözünü yazdığı ve bestesini yaptığı Aşk Acıtır klibiyle büyük heyecan yaşıyor.
Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözü
Yine bir yol ayrımı
Ben yine derde düştüm
Unutamam o son bakışları
Sevmek değil bu harp
Ayrılık da katliam
Hiç mi mutlu son
Bize kalmadı
Ah ne yaralar bu insanı
Aşk Acıtır
Yanar için durduramazsın
Bir kenarından bakıp çıkamazsın
Ne sandın sen
Acımaz mı bir parçan sökülmüşken
Hüznü yeter ağırlaşır beden.
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