Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözleri

Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Aşk Acıtır'ı dinleyicileriyle buluşturan Görkem Balkış, 10 yıllık müzik kariyerini güzel bir kliple taçlandırmış oldu.

GÖRKEM BALKIŞ KİMDİR?

Muğla Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda müziğe adım atan Görkem Balkış, 10 yılı devirmiş durumda. Festival ve organizasyonlarda müziğini dinleyicilere sevdiren Görkem Balkış, sözünü yazdığı ve bestesini yaptığı Aşk Acıtır klibiyle büyük heyecan yaşıyor.

Görkem Balkış - Aşk Acıtır Şarkı Sözü

Yine bir yol ayrımı

Ben yine derde düştüm

Unutamam o son bakışları

Sevmek değil bu harp

Ayrılık da katliam

Hiç mi mutlu son

Bize kalmadı

Ah ne yaralar bu insanı

Aşk Acıtır

Yanar için durduramazsın

Bir kenarından bakıp çıkamazsın

Ne sandın sen

Acımaz mı bir parçan sökülmüşken

Hüznü yeter ağırlaşır beden.

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