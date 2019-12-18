Dövmenin belgeseli Cleopatra Ink TV’de

Yaptıkları dövmelerle adından sıkça söz ettiren ve Türkiye genelindeki pek çok şubesiyle hizmet veren Cleopatra Ink, yeni yıla yepyeni bir Youtube kanalı ile giriyor. Youtube üzerinden yayın yapacak kanalın ekran yüzü ise ünlü sunucu ve müzisyen Onur Kırış oldu.

ONUR KIRIŞ’TAN ‘JINGLE BELLS’

Cleopatra Ink TV’nin açılışına özel ‘Jingle Bells’ şarkısı yeniden yorumlandı ve klip çekildi. Aranjesini yenilikçi tarzıyla Serdar Ayyıldız’ın yaptığı şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna Fehmi Hasanzade oturdu. Didem Ergüven Tatlıdil’in hazırladığı konseptte fotoğraflar Ufuk Eral tarafından çekildi. Onur Kırış, Cleopatra Ink TV’de yine sanatçı dostlarını ağırlayacak. Ünlü isimler, dövmelerle olan yaşanmışlıklarını anlatacak ve dövme sanatının ana başlıkları ile incelikleri araştırılacak. Programlar, dövmenin belgeseli tadında gerçekleşip ünlülerin katılımıyla da renklenecek.