Lazer Kesim Hizmetini Artık İnternetten Almak Mümkün

Mühendis beyinli meraklılar tarafından lazer kesim sıkça ihtiyaç duyulan bir hizmet. İster profesyonel projeler, ister kendi kişisel meraklarınız için olsun, işin içine metal girdiğinde, lazer kesim ihtiyacı başlar. Bu ihtiyacı karşılamanın tek yolu sanayinin yolunu tutmaktı eskiden. Artık lazer kesim hizmetini evinizin ortamından, internet aracılığı ile almak mümkün.

CadCut.co lazer hizmetini internetten alabileceğiniz bir online platform. Çizimlerinizi yükleyerek online malzeme seçimi yapıp, anında fiyat teklifi alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken DXF formatında çizimlerinizi yüklemek ve satın almak.

Kendi alanında ülkede tek olan bu platform; yüklediğiniz DXF formatlı dosyaları otomatik olarak analiz ediyor, malzeme seçiminiz üzerinden anında fiyat veriyor. Böylece kimseye derdinizi anlatmak zorunda kalmıyorsunuz.

Kendi Evinizdeki Mühendislik Çalışmaları İçin Bulunmaz Fırsat

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Büyük işletmeler lazer kesim ihtiyaçlarını bir şekilde çözüyor. Küçük işletmeler ya da gönüllü mühendisler ise bu büyük firmalar arasında eziliyor. Çoğu zaman elinizde bir metal ile kestirecek yer aramışsınızdır. “Makine soğuk” gibi garip bahanelerden, anlamsız yüksek fiyatlara kadar uzanan geniş yelpazede çeşitli bahaneler duydunuz mu?

Bu büyük işletmeler oturmuş düzenleri iş akışları ile standart bir çalışma düzenine sahip. Siz elinizde küçük bir metal parçası ile girdiğinizde bu işletmenin bütün iş akışını sekteye uğratmış oluyorsunuz. Bu açıdan firmalar serzenişleri konusunda haklı.

CadCut.co’nun da arkasında geleneksel işletme tarzına sahip bir metal işleme merkezi var. CadCut.co için ise özel hazırlanmış bir iş akışı mevcut. Bu platform sayesinde, gerçek bir metal işleme merkezinden perakende hizmet alabiliyorsunuz.

CadCut.co kesinlikle sadece online sipariş için kurulmuş bir merdiven altı işletme değil. Arkasında gerçek bir metal işleme merkezi var. Bu işletme şehrinde uzun yıllardır hizmet veren, gerçek bir işletme.

Türkiye’nin Her Yerine Ücretsiz Kargo

Siparişleriniz işletme bünyesinde kesilip hazırlandıktan sonra, gayet şık, vakumlu paketler ile kapınıza kadar gönderiliyor. Hem de ücretsiz kargo ile.

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