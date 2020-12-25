Betlike Ödeme Yöntemleri

Betlike bahis şirketinin Türkiye'de ciddi bir kitleye erişmesinin bazı sebepleri var. Bunlar arasında da ödeme sistemleri ilk sırada geliyor. Çünkü yüksek oranlarla kazanç sağladığınız gibi düşük limitlerle de çekim yapabiliyoruz. Betlike giriş adresi her engelleme sonrasında hızlıca güncellenerek Curacao lisansının güvenilirliğini tescilliyor.

Himayesinde bulunduğu şirket Heritage BV gibi yurtdışında aktif bir firma olduğu için pek çok avantaj sağlıyor. Günümüzde ödeme yöntemlerinin gelişmesinde de bu gibi şirketlerin payı son derece büyüktür. Şimdilerde Betlike hızlı giriş adresi için yapılan anlık güncellemeleri de bununla bağlantılı olarak düşünebiliriz.

Betlike Para Yatırma Yöntemleri

Betlike giriş adresi sürekli olarak değişiyor olsa bile kullanıcılarına sorun yaşatmıyor. Aksine hızlıca depozit yapabilecekleri pek çok sanal metot sunuyor. Bunlar arasında ön ödemeli kartlar ve sanal cüzdanlar yer alıyor. Tüm yöntemlerin 24 saat boyunca kullanılabiliyor olması ise tercih sebebi olmasını sağlıyor.

Papara

Papara ile yatırım yaparken Net Papara üzerinden 20 TL, Papara Key ile 20 TL, Maksi Papara ile 250 TL yatırım yapabiliyorsunuz.

Banka Transferi

Havale ya da EFT içinse 100 TL alt limit uygulanıyor. Ayrıca anında havale ile 50 TL, Rocketbank ile 100 TL, hızlı havale ile 100 TL, güvenli havale ile 100 TL, Envoy hızlı havale ile yine 100 TL alt limitle yatırım yapabilirsiniz.

Cepbank

Cepbank yatırım limiti 20 TL.

Kredi Kartı

Kredi kartı ile yatırım yapılabilen platformlardan olan Betlike bu işlem için 50 TL alt limit uyguluyor.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan ile 20 TL üstü yatırım yapabilirsiniz.

Payfix

Payfix yatırımlarında minimum tutar 25 TL.

QR Kod

QR Kod, Jet QR Kod, Envoy Hızlı QR Kod ile 20 TL üstü depozit yapılabilir.

Jeton

Jeton yatırımlarında minimum tutar 20 TL.

Ecopayz

Ecopayz yatırımı içinse 20 TL alt limit mevcut.

Bitcoin ve Kriptopay

Kriptopay ile ya da Bitcoin yatırımlarınız için 20 TL alt limit var.

Penapay

Penapay yatırım limiti 10 €.

Ozmopay

Ozmopay için de 10 € minimum limit bulunuyor.

Betlike Para Çekme Yöntemleri

Betlike hızlı giriş adresinden en hızlı para çekme metotlarına erişebilirsiniz.

Banka Havalesi

Banka transferi, Garanti, anında havale, Rocketpay ve hızlı havale ile 100 TL, güvenli havale ile 1 TL alt limitle çekim yapabilirsiniz.

Papara

Netpapara, Maksi Papara ve Paparakey üzerinden 100 TL üstü çekim yapabilirsiniz.

CMT Cüzdan

Betlike para çekme yöntemleri arasında CMT Cüzdan da 100 TL alt limitle yer alıyor.

Payfix

Payfix çekimleri 1 TL üstü olarak yapılabiliyor.

Jeton

100 TL alt limitle Jeton cüzdan hesabınıza çekim yapabilirsiniz.

Ecopayz

Ecopayz içinse 1 TL alt limit uygulanıyor.

Bitcoin

Bitcoin çekimleri 100 TL üstü olacak şekilde yapılıyor.

Penapay

Penapay ile 1 TL üstü çekim talebi verilebiliyor.

Ozmopay

Ozmopay çekimlerinde de 1 TL minimum tutar yer alıyor.