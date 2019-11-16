Playland Eğlence Merkezi

Birçok ailenin çocuklarını alışveriş sonrası ya da sırasında çocuklarını eğlendirmek adına oyun merkezlerine götürürler. Playland Batum'dan sonra Tiflis'te de çocukların eğlenmesi için açıldı.

Playland büyük bir alana kurulu bir eğlence merkezidir. İçinde çarpışan araba alanı, VR deneyimleri, 450m2 interaktif softplay alanı ve trambolin parkı vardır. Bunların yanında redemption oyunları, çocuk makinaları, arcade oyunları, video oyunları, içeren 60 makineli oyun parkuru eğlence alanında mevcuttur.

Daha küçük yaştaki çocuklar için düzenlenilmiş top havuzunda onlarla özel ilgilenen görevliler vardır. Renkli bir oyun sahasında alışveriş esnasında belli bir saat karşılığında aileler çocuklarını görevlilere eğlenmeleri için bırakmaktadırlar.

Böylelikle hem daha hızlı ve verimli bir alışveriş yapan aileler mutlu olur hem de eğlence merkezindeki çocuklar eğlenir. Hijyen açısından playland eğlence merkezi ayda iki kez tüm makineler sterilize edilmektedir.

Playland Eğlence Merkezinin Ücretleri

Playland eğlence merkezinde tüm makineler kartla çalışmaktadır. Her makinenin fiyatı farklı olup kart yüklemelerinde promosyonlar mevcuttur. 20 tl yüklemelere 5 tl ekstra, 50 tl yüklemelere 20 tl ekstra, 100 tl yüklemelere ise 50 tl ekstra para gelmektedir.