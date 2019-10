At Besiciliği İle İlgili Merak Ettikleriniz

At besiciliği ile uğraşanlar için haberimiz ile birlikte, interneti sadece at resmi görmek için değil, artık atların sağlıkları için de kullanmaya başlamış olacaksınız. Tabii bu durumun sadece sağlık ile ilişkişi olmadığını, ancak sağlığın her şeyin önünde olmasından dolayı, önceliğin bu olduğunu belirtelim. Sonuçta atlar güçlü ve hırçın canlılar olmalarından dolayı, bakımlarının iyi yapılması, eğitimlerinin doğru verilmesi ve ayrıca binicilik için de uygun olması iyi olacaktır. Ülkemizde sadece at yarışları yapıldığını düşünüyorsanız eğer, bununda yanlış olduğunu söyleyelim. Çünkü Anadolu topraklarında halen yoğun bir şekilde yılkı atları ve arap atı kullanılmaktadır.

Binicilikokulu.com At Sitesi

Atın hastalanması demek hem maddi olarak hemde diğer hayvanlara aynı hastalığın bulaşması ile bir çok kayıp vereceklerini besiciler iyi bilmektedirler. Bunun için kendilerine göstermedikleri özeni besledikleri atlara gösterirler ve her türlü tedavilerini ve aşılarını yaptırırlar. Çünkü bu iş onların ekmek kapısıdır ve bu işi yaparak para kazanıp hayatlarını devam ettirdiklerinin bilincinde olurlar. Ancak gene de bir çok at tüccarı olduğunu ve özellikle bazı yarışçı atlarda bu durumların ne yazık ki bir zulüm haline geldiğini de söyleyebiliriz. Biz bunu onların vicdanına bırakarak, devam edelim ve arap atı, yılkı atları ve hatta at resmi ve videoları da bulabileceğiniz siteyi tanıtalım.

En Kapsamlı At Bilgi Sitesi

At resmi ve videolarını izlemekten keyif alanlar ve atlar hakkında soruları olanlar için artık etkili bir site olduğunu söyleyelim. İşte www.binicilikokulu.com sitesi sayesinde at tutkunuzu en güzel şekilde hayata geçirme şansına sahip olacaksınız. At besicilerinin sürekli takip etmiş oldukları site olmakla birlikte, hobi amaçlı binenler için de gerek yılkı atları ve gerekse de arap atı üzerine tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz.

İyi Bir At Nasıl Beslenir ?

Arap atı ve yılkı atları besiciler için önemli bir beslenmeleridir. Çünkü beslemiş oldukları atların sağlıklı olması onlar için oldukça önem arz etmektedir. Tabii ki sadece binicilik için çiftliğinde at bulunduranların da gene aynı şekilde bu konuya hakim olmaları gerekmektedir. Ufak bir çiftlik sahibi olsanız dahi, tımar edilmeleri ve hatta tırnak bakımlarına kadar bir çok detayını bilmeniz ve yelelerini de güzelce taramanız gerekecektir.

At Üzerine En Bilgili İnternet Sitesi

Atlar hakkında sizlerde tüm merak ettiklerinize artık daha kolay bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Bunun için sadece siteyi ziyaret etmek yeterli olacak ve sonrasında at üzerine tüm bildiklerinizi unutarak, yepyeni bilgiler almaya başlamış olacaksınız.