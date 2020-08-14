VPN Unblock Master uygulamasını indirin

VPN Unblock Master, kullanıcıların yerel İnternet sağlayıcıları tarafından engellenen çeşitli web kaynaklarına erişebildiği bir Android uygulamasıdır. Buna ek olarak, uygulama, ağ üzerinde çalışırken gizlilik ve güvenliğinizi de sağlar.

Başlarken

Uygulamayı yükledikten sonra, hizmet ve kullanım koşullarını okuyarak kabul etmelisiniz. Uygulamanın ana işlevleriyle ve nasıl kullanılıcağı ile ilgili küçük bir gösterim vardır.

Kullanıcılara uygun şartlarda premium abonelik satın almaları veya deneme süresini etkinleştirmeleri teklif edilecektir. Abonelik, hızı ve kullanılabilir trafiği artırmanın yanı sıra reklamlardan kurtulmanızı sağlar.

Sonunda, VPN'ye bağlanmaya başlayabilirsiniz, ancak bundan önce uygulamanın trafiği izlemesine izin vermeniz gerekir. Bağlantı yeterince hızlıdır ve sunucu otomatik olarak seçilir.

Sunucular

Ücretsiz olarak, kullanıcılara Almanya, Fransa, Kanada, Japonya, Hindistan, Hollanda, ABD, İsviçre, Singapur ve Birleşik Krallık merkezli 100'den fazla sunucu sunulur.

Her sunucunun yanında, gecikme ve kullanım yüzdesi hakkında bilgi bulunur. İçerik etkin bir VPN bağlantısıyla yavaş yükleniyorsa, sunucuyu değiştirmeniz önerilir.

Ayrıca, ücretli abonelikten sonra açılabilen yüksek hızlı premium sunucular da vardır.

Özellikler