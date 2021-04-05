Gorgor House’u otel konseptinde kullanmak mümkün

Şehir hayatının kalabalık ve karmaşık olması günümüz insanları için oldukça dayanılmaz bir haldir. Çünkü kalabalık beraberinde gürültülü bir ortamı getirir. Gürültü ve hareketlilik insanları rahatsız ederek hem sinirsel hem de fiziksel olarak yıpratır. Bu nedenle günümüz insanları alternatif yaşam tarzları aramaya başladı.

Şehrin gürültü ve kalabalığından kurtulmak isteyen birçok kişi yaptıkları araştırmalar sonucunda özlemini duydukları yaşamı tiny house yapılarda bulmaya başladılar. Son dönemlerin trend olan house yani küçük evler insanlara özgürce yaşama imkânı tanır.

Bu yapılar son derece sağlıklı ve güvenilir bir şekilde inşa edilerek kullanıcılarına sunulur. Tiny house yapıların sabit ya da tekerlekli olarak tasarlanan modelleri bulunur. Bu nedenle tiny houseları gitmek istediğiniz birçok noktaya kolayca taşıyabilirsiniz. Tiny House sizleri istediğiniz özellikte kaliteli ve güvenilir küçük evler hazırlıyor.

Tiny House Modelleri

Her yıl farklı modelleri ile karşılaştığımız tiny house yapılar günümüz teknolojisine bağlı olarak ilerleme gösterir. Kullanılacak olan malzemenin yapısı verilmek istenen modelinde alt yapısını oluşturur. Tiny houseların her bir modeli insanları farklı bir dünyaya taşır. Yenilik ve farklılık arayanlar tiny houseların oluşturulan yeni modellerine göz atabilirler.

Modeller hazırlanırken insanların beklentileri göz önünde tutulur. Bir evde olması gereken tüm yaşam alanları ve ev eşyaları bu küçük evler içerisinde en verimli şekilde değerlendirilir. Bu nedenle tiny house modelleri her zevke ve tarza hitap ediyor. İnsanlar bu yapılarda aradıklarında fazlasını bulabilirler. Modern ve estetik ve kaygıyla tasarlanan modeller büyük bir beğeni alıyor. Tiny House - küçük evler hayalinizdeki yaşam alanını sizlere sunuyor.

Tiny House Fiyatları

Tiny house evler ilk defa ortaya çıktığı dönemde ekonomik amaçlardan dolayı tercih edildi. Çünkü normal yapılan evlere göre tiny house yapılar maliyet açısından daha ekonomiktir. Fakat günümüzde tiny house yapılar farklı bir yaşam tarzı arayanlar için üretilmeye başladı. Özellikle şehir hayatının yoğunluğundan kaçmak, daha güvenilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek amacıyla kullanılmaya başlandı.

Tiny house yapımı Arda fiyatlar evin ne kadar bir alan üzerine kurulacağına bağlı olarak değişir. Ayrıca kullanılan malzemenin kaliteli ve geri dönüşüm malzemesi olması da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Fiyatlar her bütçeye uygun olarak hazırlanır. İnsanların elindeki bütçe doğrultusunda Tiny House - küçük evler sizlere yardımcı oluyor.

Tiny House İçi

Tiny house yapıların dışı kadar içi de oldukça keyifli bir şekilde dizayn edilmiştir. Evlerin içerisinde oluşturulan yaşam alanları kullanışlı ve özenli bir şekilde dekore edilmiştir. Her evde kullanılan malzemeler bu yapılar içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Kapılar, iç doğramalar, parkeler, mobilyalar evin yapısına ve dizaynına uygun bir şekilde tercih edilir.

Genellikle ahşap ve ahşap ürünlerin ön planda tutulduğu tiny house evler görüntü açısından da oldukça şık ve modern olarak tasarlandı. Tiny House - küçük evler iç tasarımları ince ayrıntısına kadar düşünülmüş estetik özelliklere sahip özellikleri ile sizlere sağlıklı bir yaşamın kapısını açıyor.

Tiny House Nedir?

Küçük evler ya da mikro evler olarak adlandırılan tiny house yapılar en fazla 35 metrekare alan üzerine inşa edilen yapılardır. Bu yapılar ilk önce Avrupa kıtasında ekonomik sebeplerden dolayı kullanılmaya başlandı. Daha sonra tüm dünyada bir trend haline gelen küçük ev akımı Türkiye’de de tercih edilmeye başladı.

Özellikle son dönemlerde görülen bulaşıcı salgın hastalık ve depremler bu yapıları daha önemli hale getirdi. Çok katlı binalarda deprem riski ile karşı karşıya kalmak insanları tedirgin ediyor. Bu nedenle tiny house yapılar deprem gibi doğal afetlere karşı son derece güvenilir alanlardır. Tekerlekli Ev sizlere yapmış olduğu küçük evler ile evinizde huzurlu ve güvenilir bir şekilde yaşamanıza yardımcı oluyor.

Tiny House Yapımı

Tiny house evlerin yapımı profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilir. Bu işin eğitimini almış ve tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar hesaplamış olan uzman kişiler insanların ihtiyaçları doğrultusunda küçük evler inşa etmeye başladılar. Tüm beklentilerini en iyi şekilde karşılayan Tiny house yapımı hızlı bir şekilde ilerler.

Bu evlerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler geri dönüşüm sağlanan ürünlerdir. Yalıtım ve izolasyon malzemelerinin kullanıldığı house yapılarda ses ve ısı yalıtımı en iyi şekilde sağlanır. Güneş panelleri ile enerji elde edilen küçük evlerde kompost adı verilen tuvalet tercih edilir. Tiny houselarda kullanılan tüm malzemeler kaliteli ve dayanıklıdır.

Tiny House Uygulaması

Tiny house uygulaması oldukça kullanışlı ve avantajlı bir yapıdır. Çünkü bu yapılar sayesinde insanlar kalabalık ortamlardan uzaklaşarak daha rahat doğa ile baş başa kalma imkânı elde eder. Bu özelliğinden dolayı küçük evler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Birçok kişi Küçük Ev uygulamasını talep ederek daha rahat yaşayabileceği bir yaşam tarzına kavuşuyor. Tiny house uygulaması tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye’de de büyük bir ilgi ile karşılandı. Bu yapılara olan talep her geçen gün artıyor.

Tiny House 2021 Modelleri

Her geçen gün yeni gelişmelerin kat edildiği Tiny house yapılarda kullanılan malzemeler teknik özelliklere ve donanıma sahiptir. Teknolojik gelişmelerin zirvesini yaşadığımız şu günlerde tiny house yapılarda da bu gelişmeleri görmek mümkündür. 2021 küçük ev modelleri görenleri hayrete düşürüyor. Hem estetik hem de kullanışlılık bakımından bu modeller kullanıcılarına istediği hayat tarzını sürdürme imkânı tanıyor. Akıllı ev sistemleri tarzında döşenen 2021 Tiny house ev modelleri iç dekorasyonuyla da büyük bir beğeni alıyor.

Tiny House Avantajları

Tiny house yapılar insanlara yeni bir hayatın kapısını araladı için ideal yaşam alanlarıdır. Çünkü çağımızın en büyük problemlerinden biri insanların kendilerine zaman ayıramamasıdır. Bu nedenle dini house yapılar yoğun kalabalıklardan uzaklaşmak sessiz ortamlarda kafa dinlemek için oldukça uygundur.

Doğa ile baş başa kalma imkânı tanıyan bu yapılar sayesinde insanlar hem psikolojik olarak hem de sağlık açısından daha iyi hissederler. Deprem ve bulaşıcı hastalıklara karşı bu mikro yapılar içerisinde yaşam sürdürmek daha güvenilirdir. Tiny houseların bir diğer önemli avantajı ise maliyet açısından daha ekonomik olmasıdır. Her bütçeye hitap eden bu yapılar istenilen boyutta yapılır.

Tiny House Neden Tercih Etmeliyim?

Tiny houselara olan ilgi ve talep her geçen gün artış gösterdiği için firmalar Bu doğrultuda insanların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İnsanlar bu dönemde en iyi hizmeti nereden alabilirim düşüncesiyle bir arayış içerisine girerler. Bu sebeple Tiny House sizlerin zevkinize ve tarzınıza en uygun şekilde hitap etmeye çalışıyor.

Tiny house yapılara sahip olmak isteyen kişiler firmamızla iletişime geçerek küçük evler hakkında gerekli tüm detayları öğrenebilirler. Firmamız bu konuda hazırlamış olduğu örneklerle sizlere yardımcı olur. Tiny houselarda kullanılan malzemeler, malzemelerin kalitesi bu yapıların fiyatı, özellikleri hakkında tüm bilgileri firmamızla iletişime geçerek alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için firmanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. https://www.gorgorhouse.com