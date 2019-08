Çamur Adam yeni teklisi “Yaralım” ile tüm dijital platformlarda

Çamur Adam’ın “Yaralım” klibi, etkilendiği ve esinlendiği karakterlerin kendisiyle bütünleşip vücut bulmasıyla şekillenmiş hikayeler serisinin ilk videosu olarak izleyiciyle buluştu. ‘Yaralım’ ünlü yönetmenlerden Kubrick’in Otomatik Portakal’ındaki Max ve Nolan’ ın Kara Şövalye Batman’deki efsane Joker karakterini, sanatçının günlük hayatında insanlara göstermediği sadece onu yakından tanıyanların bildiği mimikleri ve her sabah yediği elma ritüeliyle Çamur Adam’ a uyarlayışının hikayesidir.

Çamur Adam, ‘GERÇEK BİR SANATÇI GİBİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIM SANAT ESERİNİN PEŞİNDEYİM’ diyerek kolları sıvamış ve bizi ‘Yaralım’ ile buluşturmuş. Bu yolda hem şarkı yazarı, şarkıcı hem de yönetmen koltuğundaki sanatçı “ EN BÜYÜK GÜNAHIMIN İZLEYENİN VE DİNLEYENİN CANINI SIKMAK OLACAĞINI BİLİYORUM” diyerek ekliyor; “ Hayal kurdurmalısın karşındakine, hayatın sonsuzluğunda gezdirmelisin ki gerçekliğin farkına varabilsinler. Sınırlar çizmemelisin ki uzak ufukları yaklaştırabilesin. Anlaşılabilme yolculuğunu hızlandırmak için sınırsız bir hayal gücüne ihtiyacımız var ki aslında hepimiz buna sahibiz. Benim derdim bunu ortaya çıkarmak için hayatlara dokunmak.”

“Yaralım” şarkı sözleri ;

Gün gelir özlediğim olur

Gün gelir her an her şey odur

Ne faydası var bunların

Kalp kendini yenilerse korur

Bozma moralini buna sen alışıksın

Sıkma canını yaralım daha çok savaşırsın

Görmez kimse içinde bir yangın var

Her yangında bana benzer biri var

“Kendi kafa yapıma uygun bir ekiple sanat yapmaya çalışmanın hazzı içindeyim” diyen Çamur Adam, bu projede yine aranjör Tansel Doğanay ile stüdyo ve prodüksiyon aşamasında Bahçekat Müzik’te Serkan Ayman ve Oya Erkaya ile çalışmış. Kamera arkası serüveninde ise görüntü yönetmeni Eren Yıldız ile hayallerini gerçeğe dökmeyi başarmış. 3.ncü teklisi “Yaralım”ı 9 Ağustos 2019 tarihinde yine Bahçekat Müzik etiketiyle servis eden Çamur Adam, yönetmenlikteki başarısıyla da ayrıca dikkat çekmiş ve aldığı tekliflerle yeni projelerin hazırlıklarına başlamıştır.

