WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor

Whatsapp ve Instagram daha önce Facebook tarafından satın alınmıştı. Satın alındıktan sonra herhangi bir değişikliğie gidilecek mi veya isim konusunda değişiklik olacağı konusunda net bir bilgi verilmemişti.

Bir süre önce Facebook yetkilileri tarafından gelen haberde artık Facebook uygulaması olan diğer uygulamalarda Facebook isminin geçeceğini açıkladı. Facebook tarafından farklı tarihlerde satın aldığı bu iki uygulamanın çok yakında ismi değişiyor.

Oldukça büyük kitlelere ulaşan bu uygulamalar için artık isim değişikliğine gidiliyor. Şirket tarafından verilen karar sonrasında yakın zamanda isimleri : 'WhatsApp from Facebook', Instagram'ı ise 'Instagram from Facebook' olarak değiştirmeyi amaçladıkları belirtildi.