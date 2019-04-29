Türk bilimadamı ve ekibinin umut veren araştırması

Alzheimer hastalığı konusunda çözümler filmlere bile konu olmuştu ancak bir türlü çaresi bulunamıyordu. Şimdi ise bir Türk bilim adamından gelen bilgilere göre Alzheimer hastalığının çözümü zebra balığında olabileceği açıklandı. Zebra balığında Alzheimer hastalığına tepki veren beyin hücreleri bu hastalık için ilaç geliştirme yolunda umut oldu.

Cell Reports adlı prestijli bilimsel dergide 23 Nisan’da yayınlanan araştırmaya göre, Doç. Dr. Çağhan Kızıl ve ekibi Alzheimer’da beyin hücrelerini yenileyen zebra balığının danio rerio diye bilinen balığın hücre tipini inceledi.

Balığın beyni çıkartılarak 3 boyutlu laboratuvar ortamında masaya yatırıldı. 5 bin hücrenin genetik haritası oluşturuldu. Böylelikle sinir sistemi kök hücrelerin hangi genlerde etkin hale geldiği araştırıldı. Zebra balığında 8 hücre tipinin var olduğu ve 3 tanesinin de Alzheimer hastalığına tepki verdiği tespit edildi. Söz konusu olan hücrelerin insan beyninde eşdeğerinin olup olmadığına bakacaklarını belirttiler.