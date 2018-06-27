Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük

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Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük admin Tarih: 2018-06-27 Saat: 00:14:17
Güncelleme : 2018-06-27 00:14:17Bu içerik 50 kez okundu.
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Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük

Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük. Mart ayın da IBM tarafından düzenlenmesi ile dünyanın ise en küçük bilgisayarı olarak ise kayda geçmiş olan mini-Bilgisayarlardan da daha küçüğü üretildi.

Bu pirinç tanesinden de küçük olması ile yalnız olarak 0.3 mm çapı içerisinde olduğu bu bilgisayar Michigan Üniversitesi kısmında bir grup araştırmacı tarafından meydana geldiği saptandı.

Mart ayların da ise IBM tarafından uygulanması ile dünyanın ise en minik olan bilgisayarı olarak ortaya çıktığı mini-bilgisayardan ise daha küçüğü üretildi.

Bir pirinç tanesinden bile küçük olduğu birde tek olarak 0.3 mm çapı kadar olduğu bilinen bu bilgisayar ise Michigan Üniversitesi içerisinde bir grup araştırmacı tarafından gerçekleştirildi.

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