Galaksinin dışında yeni gezegenler

Galaksinin dışında ilk kez yeni gezegenler keşfedildi. Astrofizikçilerin ilk defa Dünyanın etrafında görmüş olduğu Samanyolu Galaksisi dışın da yeni gezegenler de bulunuldu.

Astrofizikçiler daha öncesine kadar sadece Samanyolu etrafında bulunan gezegenlerin varlığı meydana çıkarken, ABD Ulusal Havacılık ile Uzay Dairesi’ne de (NASA) ile alakalı olduğu Chandra X-ışını Gözlemevin de bulunan hassas mercek de teknoloji ile kullanacak olduğunu ve elinde tutmuş oldukları veriler ile galaksi dışına ise bir grubun da gezegen çıktığı bildirildi.

The Astrophysical Journal dergisi içerisinde yayınlanmış olduğu araştırma ile inceleme sonrasın da ise keşif edilmiş olduğu gezegenler de ise Dünya da 3.8 milyar ışık yılı uzaklığı içerisinde bulunduğu birde gezegenler de ise boyutlarının da Ay’dan Jüpiter’e kadar değişiklik göstermiş olduğu açıklandı.