Dizi Sitelerinde Olmazsa Olmazlar Nedir?

Dizi sitelerine gösterilen ilgi her geçen gün artmaktadır. Her gün yeni dizi siteleri kurulmaktadır. Bu dizi sitelerini kuranların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu unsurlara dikkat edilmesi durumunda kaliteli bir siteye kavuşulabilir. Dikkat edilmesi gereken konulardan birisi sitenin kuruluş amacıdır. Site ziyaretçi çekmek amacıyla kurulmamalıdır. Sitenin gerçek bir amaç uğruna kaliteli bir şekilde hizmet vermesi gerekmektedir. Dizi izlemek isteyen kişiler bu siteye girdiklerinde aradıkları diziyi kolaylıkla bulabilmelidir. Diziyi bulduktan sonra boş bir içerikle karşılaşmamalıdır. Yani sadece bir başlık atarak insanlar kandırılmamalıdır. Sitede böyle bir durumla karşılaşılması durumunda tekrar siteye ziyaret edilmesi oldukça zor bir durum haline gelecektir. Ayrıca dizi sitelerinde yer alan dizilerle ilgili yeterli bilgi izleyicilere verilmelidir. Yani izleyiciler siteye girdiklerinde izleyecekleri diziyle ilgili merak ettikleri sorulara cevap bulabilmelidirler. Sitede dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve önceki yayınlanan bölümlerine kolaylıkla ulaşılabilmesi, sitenin en çok tercih edilen siteler arasına girmesini sağlayacaktır.

Dizi sitelerinde ki önemli konulardan biri de kategoriler bölümünün olmasıdır. Kategoriler bölümü bir dizi sitesi için olmazsa olmazdır. Bu kategoriler sayesinde, kore dizileri, aksiyon dizileri, romantik diziler ve yabancı dizi izleme gibi seçeneklere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Yani izleyicilerin, istediği diziye kolayca ulaşabileceği bir seçenek olması bu siteyi daha çok ziyaret edilen bir site haline getirecektir. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de reklamlardır. Reklamlar birçok site sahibi tarafından tercih edilmektedir. Fakat bir dizi sitesine girer girmez reklamların çıkması siteyi itici bir hale getirecektir. Yani reklamların seyirciyi ilk aşamada bunaltmaması gerekmektedir. Reklamların yanı sıra sitede yer alan resimler ve duvar kâğıtları da dikkat çekmektedir. İzleyiciler ise reklamlardan ve resimlerden kurtularak diziye odaklanmak isterler. Bu sebeple sitede yer alan reklamlar ve resimler ne kadar az olursa sitenin gördüğü ilgi de o kadar artacaktır.

Sitede insanları kandırmak amacıyla etiketler kesinlikle kullanılmamalıdır. Örneğin Türkçe dublajı olmayan bir dizide “Türkçe dublaj” etiketiyle insanları kandırmak hiç hoş bir durum değildir. Yabancı diziler son zamanlarda en çok ilgi gören dizilerdir. Bu sebeple sitede yabancı dizilere yoğunluk verilmesi çok iyi olacaktır.