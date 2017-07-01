Duvar Kağıdı Seçimlerinizi Doğru Yapın

Televizyonlarda gördüğünüz, iç geçirerek baktığınız şeyler artık hayal değil. Bir zamanlar hayal edilemeyecek yaşamlar şimdi bir çoğumuz tarafından sıradan hale gelmiştir. Gerek teknolojik gelişmeler gerekse inşaat sektöründeki gelişmeler insanların yaşam alanlarına eşsiz güzellikler katmıştır. Gelir düzeyleri ve beklentileri artan insanlar yaşam alanlarını kaliteli hale getirebilme arayışına girmişlerdir.

Ev sahibi olmak herkesin hayalidir. Ancak günümüzde sadece ev sahibi olmak değil elit bir mekana sahip olmak gibi bir beklenti ortaya çıkmıştır. Yaşadığı alanlarda görselliğe önem veren, rahatı ve huzuru görsellikte bulan insanların en büyük tercihi kaliteli duvar kağıtlarıdır.Yaşam alanlarında kullanılan duvar kağıtları ile daha fazla insanın beğenebileceği ve daha rahat pazarlanabilen mekanlar oluşmuştur. Kalitesi artan mekanlara ziyaret sayısı da artış göstermektedir. Artık ev duvar kağıdı lüks değil zorunluluk haline gelmiştir. Duvar kağıdı olmayan lüks daire sayısı yok denecek kadar azdır. Kullanılan duvar kağıdı kaliteli ise daha farklı alıcılara hitap edebilmektedir. Öncelerde kullanılan duvar boyalarına çok fazla maliyet eklemeyen ancak bu dekorasyon ürünü ile çok fazla beğeni artıran duvar kağıtları yaşam alanlarını çok daha ferah bir ortama dönüşmüştür.

Duvar kağıtlarının kolaylıkla uygulanabilmesi, uzun süre kullanılabilmesi, daha temiz ve daha fazla çeşitlilik sağlıyor olması duvar kağıdının başlıca avantajları arasında yer almaktadır. Birkaç yılda bir evi boyamak yerine birkaç yılda bir duvar kağıdını silmek çok daha kullanışlı ve çok daha mantıklı bir tercih olduğunu kanıtlamaktadır.

Kaliteli bir duvar kağıdını silerek temizlemek için su ve bez yeterlidir. Bu nedenle temizliği de oldukça kolaydır. Yırtılan ya da herhangi bir nedenle zarar gören alana aynı modelden duvar kağıdı uygulamak ve hiç bir şey olmamış gibi görsellik kazandırmak da yine ev duvar kağıdı tercihinin en büyük nedenlerindendir.

Duvar kağıtlarınızı temizlemeden önce ambalaj üzerindeki silme talimatlarını mutlaka okuyunuz ve talimatlara göre silme işlemini yapınız. Her ürünün ve modelin farklı bir silme talimatı olduğunu unutmayın. Yanlış ürünlerle yapılacak temizlik duvar kağıtlarınızın ömrünü kısaltacaktır.

DUVAR KAĞIDITERCİHİ YAPARKEN BUNLARI GÖZARDI ETMEYİN

Güzel bir dekorasyon aracı olan duvar kağıtları son zamanlarda çok fazla talep görmektedir. Ancak yaşam alanlarınızda kullanacağınız duvar kağıtlarında kaliteden ödün vermemeniz gerekir. Kalitesiz ürünlerle tekrar tekrar değişiklik yapma zahmetine girmek zorunda kalmayın. Hem paranızı boşa harcamış hem de büyük zahmetler çekmiş olursunuz.

Hanna Home firması Dünyanın en çok tercih edilen markalarını sizlere sunmaktadır. İthal duvar kağıdı tercih edenlerin, zengin çeşit ve kaliteyi yaşamak isteyenlerin tercihlerini tek bir noktada buluşturmaktadır.

Duvar kağıdı uygulamak çok zahmetli bir iş değildir. Ancak uygulama yapılacak alana ve yüzeye göre seçim yapmak ayrıca diğer eşyalar ile uyumlu olması tercih yapılırken göz ardı edilmemelidir. Bu konuda Hanna Home tarafından hizmetinize sunulan uzmanların görüş ve önerilerini alabilirsiniz.

Sözleşme tarihine kadar evi teslim etmek isteyen bu nedenle acele ederek duvarlar tam kurumadan uygulanan duvar kağıtları bir müddet sonra çıkmakta ve kullanılamaz hale gelmektedir. Bu nedenle ıslak yüzeyler üzerinde duvar kağıdı uygulaması yapılmamalıdır. Mutfak, banyo gibi alanlara uygulanacak duvar kağıtları da özel olarak üretilmiş ürünlerden tercih edilmelidir. Her alana uygun duvar kağıdı modellerini Hanna Home firmasından temin edebilirsiniz.

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların en iyi şartlarda yaşam sürmelerini isteriz. Onların başarısı ve mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırızdır. Çocuklarımızın daha kaliteli yaşam alanlarına sahip olabilmeleri için çocuk ve bebek odası duvar kağıdı tercihinizi yine bu alanlara özel olarak üretilmiş olan Hanna Home ürünlerinden tercih etmeniz tavsiye edilmektedir.

Mutfaklarınızda, lavabolarınızda en çok tercih edilen taş desenli duvar kağıdı çeşitlerini de yine Hanna Home mağazalarından temin edebilirsiniz.

Duvar kağıdınızın uzun ömürlü olması için boyalı alanlara duvar kağıdı uygulaması yaptırmadan önce astar uygulanmasını mutlaka talep edin.

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