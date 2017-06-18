Araç Kiralamada Dikkat Edilecek Hususlar

Satın almak yerine, araç kiralamanın bu kadar yaygın ve güvenilir hale gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de sürekli genç araç kullanma fırsatı sunması. Genel olarak baktığımızda araç kiralamak için en yaygın sebepler arasında tatilleri daha konforlu haline getirmek, profesyonel anlamda hem işlevsel hem prestij sağlayan bir kullanıma ihtiyaç duymak, acil durumlarda ulaşım ihtiyacını karşılamak sayılabilir. Bu durumlarda sorunsuz ve hayatınızı kolaylaştıracak bir araç ve firma bulmaya özen göstermelisiniz.

Genç araç filosuna sahip araç kiralama firmaları, bu nedenle sektörde büyük bir avantaj sunan seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun pek çok sebebi var.



Genç araç filosu = Sorunsuz araç kiralama hizmeti

Özellikle uzun dönem kiralamalar başta olmak üzere tüm araç kiralamalarınızda belli bir süre kullanacağınız aracın genç olmasına önem vermeniz gerekiyor. Tıpkı satın aldığınız aracın ilk yıllarda daha sorunsuz ve konforlu sürüş imkanı sunması gibi, kiralayacağınız aracın yeni olması da hatırı sayılır bir fark yaratıyor.

Türkiye’nin en genç araç filosuna sahip olma iddiasıyla hizmet sunan Almira Car Rentals Genel Müdürü Alper Akbay, “Biz araç kiralamak isteyenlere her zaman genç araçlar seçmelerini öneriyoruz. Çünkü kiralanan süre boyunca, biz ne kadar kiralama sonrası destek de sunsak, bu aracı kendilerininmiş gibi kullanacaklar. Yeni araçlar, en kaliteli sürüş imkanı sunmanın yanı sıra konforu da arttıran önemli bir etken. Bu nedenle biz Almira olarak araçlarımızı 6 ayda bir yeniliyoruz. Uzun dönem kiralamalarda da kısa dönem kiralamalarda da bu böyle,” dedi.



Temiz araç prestijinizi arttırır

Genç araç kullanmak teknik anlamda pek çok fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra temiz ve genç bir araç kullanmak, hem sosyal hayatınızda hem de profesyonel dünyada size daha prestijli bir görünüm kazandırır. Dünyanın birçok yerinde lüks ve yeni araçlar bir kalite göstergesi olarak algılanıyor. Bu nedenle, iyi bir izlenim yaratmak isteyenler için genç araç kiralamak büyük bir avantaj sunuyor.

Almira Genel Müdürü Alper Akbay bu konuyu şöyle açıklıyor. “Satın aldığınız aracın değeri 6 ay gibi bir sürede değerini büyük oranda kaybeder. Alım satımlarda ciddi bir kayıp yaşayacağınız için, sürekli yeni araç kullanmak istiyorsanız, satın almak makul bir karar olmayacaktır. Bunun yerine, araç kiralamak hem kısa aralıklarla farklı modeller kullanmanızı –elbette bu sizin seçiminize kalmış - hem de aracınızın herhangi bir kayba yol açmadan sürekli yenilenmesini sağlar.”

Kaynak: http://almiracars.com.tr/tr/blog/kurumsal-arac-kiralama/arac-kiralamada-genc-araclar-fark-yaratiyor