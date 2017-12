Sosyal medya platformunda fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olarak günümüze kadar gelen instagram, ilk olarak 2010 yılının Ekim ayında ortaya çıkmıştır. İlk kullanıcıları sadece ünlüler iken ve uygulama erişimine izin veren mobil cihazlar iphone telefonlar iken, zamanla kullanıcı kitlesi ve mobil cihaz çeşitleri de artmıştır. Yaklaşık 2 yıl sonra 2012 yılının Nisan ayında, yine bir başka sosyal paylaşım platformu olan facebookun kurucusu, instagramı satın alarak daha geniş bir kesime hitap etmeye başladı.

İnstagramın beli başlı kendine ait bazı özellikleri vardır. Bunların en başında, fotoğraf ve video çektikten hemen sonra ve paylaşmadan hemen önce karşınıza çıkan özel filtreleme özellikleridir. İstediğiniz renk ve konseptte fotoğraflarınızı mobil cihazınız üzerinden düzenleyerek paylaşımda bulunabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflarda, istemediğiniz bir kare bulunuyorsa; bu kareyi de yine aynı program üzerinden kırpabilirsiniz. Telefonunuza herhangi bir filtreleme ile ilgili fotoğraf düzenleyici indirmenize gerek kalmadan, sadece instagramın özelliğini kullanarak birbirinden eğlenceli ve renkli paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Son zamanlarda farklı eklentilerde eklenerek, hareketli ve değişik temalı anında fotoğraf ve video paylaşımı da yapabilirsiniz. Canlı yayın özelliği ile de, bulunduğunuz ortamı an be an takipçilerinizle paylaşabilir ve online olarak, profilinize giren kullanıcılar ile iletişim halinde olabilirsiniz. Boomerang uygulama özelliği sayesinde de, saniyelik hızlı çekimler yapabilmeniz mümkün.

İnstagram kullanıcıları, kişisel hesaplarının yanı sıra hesap ekle kısmından ticari olarak da yeni bir sayfa açabilir. Böylece kişisel fotoğraflarını ayrı, yaptığı el emeği ürünleri ya da sattığı ürün her neyse tüm bunların fotoğraflarını birbirine karıştırmadan paylaşabilir. Özellikle, hesaplar arası geçişin profil sayfası üzerinden tek bir tıkla geçiş özelliğine sahip olması da kullanıcılar açısından bir hayli kolaylık sağlamaktadır. İnstagram sayfanızı yönlendirmek, profil ve gizlilik ayarlarını düzeltmek ise son derece basit ve anlaşılır adımlarla yapılacak kadar kolay bir şekilde tasarlanmıştır.

İnstagramı diğer sosyal platformlardan ayıran bir diğer özellik ise; paylaştığınız fotoğraf ve videoları aynı anda farklı soysal ağlar ile birlikte de paylaşabilmenizdir. Fotoğrafların aynı özelliği korunarak; faceook, twitter, tumblr gibi ağlarla paylaşabilirsiniz. Hesabınızdaki paylaşımlarınız her ne olursa olsun, herkese açık hashtag kullanarak fotoğraflarınızı daha da zengin hale getirebilir ve bu sayede aynı başlığı aratan kişilerin de size ulaşmasını sağlayabilirisiniz. Android işlemciye sahip olan tüm mobil cihazlarda bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca laptoplarınızdan sayfanıza girip sayfanıza da göz atmanız mümkün.