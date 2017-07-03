IDATA İLE SCHENGEN VİZESİ

SCHENGEN 1995’te Avrupa Birliğinde yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu sözleşmeye taraf olan ülkeler arasında bulunan sınırlardaki kontroller kaldırılmıştır. Bu durumda oluşan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulamalar ve kurallar yürürlüğe girmiştir. Vize, polis ve yargı alanlarında bulunan işbirlikleri kapsamaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Schengen’e üye ülkeler arasında yer alır. İsviçre, İzlanda ve Norveç’e Avrupa Birliğine üyeliği bulunmamasına rağmen özel bir anlaşma ile aynı uygulamaları benimsemiştir. Schengen bölgesine bir yabancı ülke vizesi ile giriş yaptığında diğerinde serbestçe seyahatini gerçekleştirebilir. En önemli husus bu noktada Schengen vizesi hangi ülke için alındı ise o ülkeye seyahat yapılması gerekmektedir. Vizenin üzerindeki süre dâhilinde seyahatin süresi sınırlıdır. Schengen uygulamalarına AB Komisyonu önerilerde bulunmakla yükümlüdür. SIS veya Schengen Information System ile Schengen ülkeleri veri tabanını kullanır. Schengen ülkelerine girmek isteyen bireyler bu veri bankasında ilgili bilgiler başlangıç alınarak çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açık hale getirilir. SCHENGEN VİZESİ Schengen bölgelerine girmek ve burada kısa sürede kalmak için gerekli olan bir izindir. Bunun için belirlenen sebepler, akraba veya arkadaş ziyareti, turist olarak, iş için, bir konferansa katılmak üzere veya sadece transit geçiş içindir. Schengen bölgesi dâhilinde bulunan Almanya vizesi için başvurularınızı IDATA firmasından yapabilirsiniz. iData ile Almanya Vizesi 90 gün için geçerliliği olan ve vize sınırlı bir süre dâhilinde altı aylık süreyi kapsar. Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmiş olan vize diğerlerine seyahat için de geçerlidir. Schengen bölgelerine altı ay süresi içerisinde Tanzim edilen vizeler, maksimum 5 yıl süresine kadar geçerli sayılabilmektedir. 90 günü aşan ikamet süreleri için geçerli kılınan Ulusal vizeler ise genel olarak aile birleşimi, eğitim, çalışma gibi amaçlar doğrultusunda sağlanmaktadır. C tipi Schengen vizesindeki tüm haklara D tipi Almanya Ulusal vizesi aldığınızda sahip olmaktasınız. Schengen ülkelerinde Vize aldığınız ülke haricinde güne kadar kalma hakkınız bu seçeneğinizde de yer almaktadır. iData İle Schengen vize işlemlerinde yürütülen vize işlemlerinizde sizlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Uzun yıllardır vize işlemlerinde yürütücülük görevini üstlenen IDATA tüm vize başvurularında ve başvuru işlemleriniz için sizin yanınızda yer almaktadır. Vize başvuru işlemlerinde başvuru öncesi, başvurusu sırasında ve sonrasında dahi ekibimiz aracılığı ile sizlere büyük kolaylık sunmaktayız. Vize için gerekli evraklar, bu evrakların takibi ve vize durumunuz ve değerlendirme raporu gibi pek çok çalışmayı kapsamaktadır. IDATA, vize işlemlerinizde Almanya’nın yetki kıldığı tek firma özelliği taşımaktadır. Tüm soru ve başvuru işlemleriniz için sizleri IDATA ofislerine ya da çağrı merkezi ile iletişime bekleriz.