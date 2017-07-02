Kedi Köpek Mama Merkeziniz

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Özellikle bu sıcak havalarda sokakta yaşayan hayvanları unutmak istemeyen vatandaşlarımızın bir kap su koyma konusunda ne denli özen gösterdiğini biliyoruz. Bu özen ile birlikte pek çok sokak hayvanının yiyecek bulma sıkıntısı çektiğini de unutmamak gerekiyor. İşte bu nedenle onlara mama yardımında bulunmak duyarlı vatandaşlar olarak bizim görevimiz olmalı. Bu görevi yerine getirebilmek adına ekonomik ve bu hayvanlara oldukça fayda sağlayacak olan kedi maması, köpek maması çeşitlerini anindamama.com ‘da bulabilirsiniz.