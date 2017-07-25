AVM Etkinlikleri İçin İzmir Organizasyon’la Tanışın

AVM açılış organizasyonu, özel gün ve haftaların kutlanması, kuruluş yıl dönümü, kampanya ve indirim dönemlerinin duyurulması gibi dönemlerde alışveriş merkezleri bir dizi etkinlikler yapıyor. AVM etkinlikleri organizasyonu alanında da adını duyurmuş bir organizasyon firması olan İzmir Organizasyon ise, yaratıcı fikirleri, rengarenk ekibiyle alışveriş merkezi etkinliklerini adeta bir şölene dönüştürüyor.

İzmir Organizasyon’da AVM Etkinlikleri Dönemi Başladı

Zamanı ve mevsimi olmayan alışveriş çılgınlığının, eğlenceye dönüşmesi için alış veriş merkezleri kolları sıvadılar. Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekmek için gösteriler, eğlenceler ve kutlamalar yapıyorlar. İzmir Organizasyon firması da, AVM organizasyonu alanında uzun yılların verdiği tecrübelerine ve yenilikçi anlayışlarına dayanarak rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış bir organizasyon firması. Profesyonel, müşteri memnuniyeti odaklı ve memnuniyet garantisi veren bir firma. Hatta rengarenk ve cıvıl cıvıl.

Türkiye’nin dört bir yanında alış veriş merkezi etkinlikleri çeşitli şekillerde etkinliklerine devam ederken İzmir Organizasyon ve ekibi, yaratıcı projeleriyle yine şaşırtıyor bizleri. Animasyon, organizasyon, ekipman kiralama, catering, havai fişek, pyroteknik ve ajans hizmetleri ile aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir organizasyon firması.

AVM Etkinlikleri Organizasyonunda İzmir Organizasyon Farkını Yaşayın

İzmir Organizasyon, animasyonun küçük büyük herkesi etkilediğini ve organizasyonlarda büyük yerinin olduğunu düşünüyor. AVM aktivitelerinin olmazsa olmaz hizmetlerinden biri ‘animasyon’. Çocukların eğlenerek vakit geçirmeleri için farklı yaş gruplarına hitap eden aktiviteler düzenliyorlar. Palyaço hizmeti, kostümlü karakter hizmeti, çizgi film maskotları hizmeti, animasyon oyunları, yarışmaları, sosis balon, yüz boyama gibi etkinlikler, bir aktivite takvimi düzenlenerek gerçekleştiriliyor.

Kokteyl organizasyonu, İzmir Organizasyon firmasının alışveriş merkezi etkinlikleri için düzenlediği ve iddialı olduğu organizasyonlardan bir diğeri. Özel gün ve haftalarda, milli ve dini bayramlarda, indirim ve kampanya dönemlerinde aktiviteler gerçekleştirmek istiyorsanız kokteyl organizasyonu şık bir sunum olacaktır. Konuklarınıza ikram edeceğiniz atıştırmalıklar, ikram, sunum ve servis hizmeti, İzmir Organizasyon’un tecrübeli ekibiyle kusursuz bir şekilde planlanıyor.

Firmanın, AVM organizasyonu ile ilgili gerçekleştirdiği hizmetler yalnızca bunlar değil. Organizasyon firması, AVM etkinlikleri ile ilgili detay, fotoğraf ve videoları www.izmirorganizasyon.com sayfasında, ayrıntılı olarak sizler için paylaşmış.

AVM etkinlikleri İle İlgili İzmir Organizasyon’un Sağladığı Ekstra Hizmetler

Ekipman Kiralama Hizmeti : Masa kiralama, sandalye kiralama, ses sistemi kiralama, profesyonel ses sistemi kiralama, sahne kiralama, ışık kiralama, çadır ve gölgelik kiralama hizmeti.

: Masa kiralama, sandalye kiralama, ses sistemi kiralama, profesyonel ses sistemi kiralama, sahne kiralama, ışık kiralama, çadır ve gölgelik kiralama hizmeti. Sahne Gösterileri Hizmeti : Sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, dans gösterileri, Hacivat & Karagöz oyunu gösterileri, Semazen gösterileri gibi.

: Sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, dans gösterileri, Hacivat & Karagöz oyunu gösterileri, Semazen gösterileri gibi. Süsleme Hizmetleri : Organizasyonların vazgeçilmezi olan süsleme hizmetlerini, İzmir Organizasyon firmasından temin edebilirsiniz. Balon süsleme, tül süsleme, kumaş süsleme, çiçek süsleme, dekoratif ürünlerle yapılan süsleme gibi.

Yukarıda belirtilen hizmetleri, organizasyon firmasının www.izmirorganizasyon.com adresli web sitesinde de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İsterseniz de İzmir Organizasyon müşteri temsilcilerine 0232 421 5000 numaralı telefondan ulaşıp AVM etkinlikleri fikirleri ve AVM etkinlikleri fiyatları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.