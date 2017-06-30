Ev tadilatı ve dekorasyon hizmetleri

Neden mantolama yaptırılmalı? Mantolama yaptırmak işe yarar mı? Bildiğiniz gibi mantolama kelimesini son zamanlarda sıkça duymaya başladık. Isı yalıtımının mümkün olan en iyi şekilde sağlanması için bu konu önemli bir konudur. Özellikle soğuk aylarda bina içerisindeki mevcut sıcak havanın kaçmaması, korunabilmesi adına mantolama önemli bir konudur. Kaçmaya çalışan sıcak hava içeriye hapsedilir. Böylece ısı tasarrufu sağlanmış olunur. Aynı şekilde yazın içerideki serin havanın da dışarıya kaçması engellenir. Mantolama Ankara ustaları ile mantolama yaptırılabilir.

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