Amerika’da Üniversitelere Kabul

Bütün dünyadan çok sayıda öğrenci üniversite eğitimi için ABD’yi tercih ediyor. Bu durum büyük oranda ABD’deki üniversitelerin çok daha fazla sayıda ve çok daha etkin olmasından kaynaklanıyor. Amerika’da 1700 civarı üniversite ve 2500 civarında Community College dediğimiz eğitim kurumları bulunuyor.

IYV League üniversiteleri listelerin en başında

Daha detaylı baktığımızda uluslararası anlamda en çok tercih edilen okullar IYV League üniversiteleri. Harvard, Princeton, Yale büyük IYV League okulları olarak; Columbia ve Cornell küçük IYV League okulları olarak nitelendiriliyor. IYV League çatısı altında yer alan diğer iki okul ise UPenn ve Dartmouth.

Elbette ABD’de tercih edilen üniversiteler sadece bunlarla sınırlı değil. Özellikle çok sayıda teknik üniversite tüm dünyadan öğrencilerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Stanford ve MIT bunlar arasında en önemli iki üniversite.

Bu üniversiteler arasındaki farklar ne?

Şimdi gelelim öne çıkan üniversiteleri diğerlerinden ayıran özellikleri nasıl belirlediğimize. Ar-Ge’nin devreye girmesi, inovasyon ve teknolojiyle beraber, bu üniversiteler son derece etkin olmaya başladı. Bu nedenle de öğrenciler, bahsettiğimiz okullar başta olmak üzere çok sayıda ABD üniversitesine girmek için hummalı bir yarışın içindeler. Bu yarışın kazananı olmak için doğru zamanda ve doğru hazırlığı tamamlamak gerekiyor.

Bununla neyi kastediyoruz? Öğrencilerin doğru zamanda doğru sınavları alması çok önemli. Bunun yanı sıra tercih edeceğiniz bölümlerle ilgili projeler geliştirmeli ve çalışmalara katılmalısınız. Bugün pek çok öğrenci sadece sınavlara ve okul puanına ağırlık vererek hazırlandığı için kabul alamayabiliyor. Diğer taraftan sınavlarda beklediği başarıya ulaşamasa da MIT, Stanford, UPenn gibi üniversitelere kabul alan öğrenciler de görüyoruz.

Kalitatif ve kantitatif özelliklerinizi kanıtlamanız önemli

Not ortalaması ve belli bir puanın üzerindeki SAT ve ACT, TOEFL sonuçlarınız bu üniversitelere girmek için ilk kapıyı aralayan kriterler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra AP dersleri aldığınız zaman önemli bir fark yaratmış oluyorsunuz. Bunun ötesinde bir öncelik kazanmak için kültürel ve entelektüel olarak yetkin olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Belli bölümlere özel çalışmalarla bu alana olan ilgi ve merakınızı kanıtladığınız zaman direkt olarak bölümden kabul alıyorsunuz.

Son önemli kriterler biri de referans mektupları olarak karşımıza çıkıyor. Bu aşamada katıldığınız sosyal sorumluluk projeleri ve Ar-Ge çalışmaları büyük önem kazınıyor. Çünkü GPA ve sınav puanlarınızla kanıtladığınız kantitatif başarılarınızı, kalitatif olarak da ortaya koymanız çok önemli.

Motivasyon mektubunuz da bu aşamanın bir diğer önemli adımları arasında geliyor. Mektubunuzun gerçekten kim olduğunuzu anlatıyor olması gerekiyor. Bu metni hazırlarken kendiniz yazın ve intihalden kesinlikle kaçının. Çünkü pek çok arama motoru sayesinde intihal yapıp yapmadığınız kontrol edilebiliyor. Bu bilgiler ışığında özellikle ABD’de bir üniversite başvuru yapacağınız zaman doğru stratejiyi izlediğinizden emin olun.

Kaynak: http://abaegitim.com/amerikada-universitelere-kabul/