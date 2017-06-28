İSTANBUL İŞ İLANLARI

Türkiye ekonomisinin can damarı olan İstanbul, pek çok sektörde liderliğini koruyor. Ekonomisi dünya genelinde 130 ülkenin ekonomisinin önünde olan İstanbul iş potansiyeli ve istihdam şansı açısından da Türkiye’nin 1. İli konumunda. İŞKUR onaylı İsbul.net İstanbul iş ilanları sayfalarında her gün binlerce iş ilanı, iş arayan milyonlarca kişiyi iş sahibi yapıyor.

İstanbul’un Yıldızı Hep Parlak

İş, ticaret, sanayi, ulaşım, lojistik, bankacılık, turizm, havacılık, üretim, ziraat alanlarında Türkiye’nin lider kenti olan İstanbul’da TÜİK verilerine göre geçen yıl 198,6 milyar dolar tutarında ithalat, 76,2 milyar dolar tutarında ise ihracat yapıldı. Dış ticaret hacmi 192 milyar 178 milyon dolar olan İstanbul’da iş bulmak ise oldukça kolay. Aynı zamanda uluslararası bir ticaret merkezi olan İstanbul’da 33 bin yabancı şirket faaliyetini sürdürüyor. Sanayi alanında da Türkiye’nin birinci kenti olan İstanbul’da sanayiye bağlı yüzlerce sektörde milyonlarca insan istihdam ediliyor. İsbul.net İstanbul iş ilanları verilerine bakıldığında, iş gücü en yüksek sektörlerin lojistik, finans, üretim, turizm, reklam ve pazarlama, ticaret ve sanayi olduğu göze çarpıyor. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’da yer alırken, sanayi alanında da her yıl yüz binlerce insan istihdam edilmektedir. Hem kara hem de hava ulaşımının da merkezi konumunda olan İstanbul’da aynı zamanda Türkiye’nin en büyük havaalanı ve deniz limanı da yer alıyor. Ulaşım ağının merkezi olması, Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesi, Akdeniz ile Karadeniz arasında bağlantı noktası konumunda yer alması, ulaşım ağlarında yaşanan gelişmeler nedeni ile lojistik, taşımacılık ve sevkiyat alanlarında da liderliğini koruyan kentte bu alanlarda da ciddi oranda istihdam sağlanmakta, büyük iş kapıları oluşmaktadır. İsbul.net yetkilileri, iş olanakları açısından İstanbul’un ülkenin en gözde kenti olmasının, İstanbul’a yapılan göçte en büyük etken olduğunu vurgulayarak, “ İstanbul’da her sektörde yüzlerce pozisyonda iş ilanı mevcut. İş arayan kişileri sitemize üye olmaya ve kendilerine en uygun güncel iş ilanlarına başvurarak kariyerlerinde iyi bir adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

Kaynak : https://www.isbul.net