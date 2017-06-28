Altın Bileklik Modelleri

Bildiğiniz gibi pek çok kişi için değerli bazı maddi kavramlar vardır. İstenildiği aman nakte çevrilebilecek dolar, Euro, altın gibi kavramlar günümüzde yatırım amacıyla pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Özellikle altın hem hediye edebilmek, hem süs amacıyla kullanabilmek hem de yatırım amaçlı satın almak adına büyük önem arz eden bir elementtir. Altından yapılmış ürünlerin çeşidi oldukça geniştir. Bu ürünlerden bazıları ise şu şekildedir. Altın bileklik, altın yüzük, altın kolye, altın küpe gibi ürün çeşitliliği mevcuttur

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