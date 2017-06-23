Gıda olmazsa insan da olmaz ancak zamanla gıdalar insanı hayatta tutmanın dışında zevklere göre gelişmeye başladı. Özellikle kültürler ile değişen yemekler bölgelerin farklılıklarına göre de etkilenerek değişiyor. Zevklerin tartışılmaması zaten kesin olan bir şey ancak farklı tatlar arayanlar için de farklı kültürlerin yemeklerine bakmak en doğrusu olacaktır. Ancak ülkemizdeki yemek çeşitliliğinden diğer ülkelerin yemeklerine sıra gelmesi zor olacaktır. Ülkemizde ne tür yemekler yapılıyor hepsini görmek isteyenler yemek tarifleri adresinden istediğiniz yemeği seçerek kendi yörenizde olmasa bile bilmiyor olsa bile kısa sürede öğrenerek canlı şekilde yapımını izleyerek öğrenebilirsiniz. Yemek tarifleri tamamen bu yemeği daha önce deneyenler tarafından hazırlanmış olup büyüklerden küçüklere zamanla aktarılan yemeklerdir. Yemekler konusunda elbette farklılıkları kendiniz oluşturabilirsiniz yani yemeği hazırlarken kendi yörenizden bir şeylerde katabilirsiniz. Burada tamamen özgür olup farklı bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz.

Kurabiye ve pasta tarifleri

Kurabiye yapmak her ne kadar marifet istese de nasıl yapılır bu konuda bilginiz yoksa marifet olsun yada olmasın herhangi bir önemi kalmıyor. Bu nedenle öncelikle kurabiye tarifleri gibi bir siteden yardım alınması gerekiyor. Burada sadece kurabiye tarifleri yok ayrıca pasta tarifleri de var. Pasta tarifleri de kurabiye tarifleri kadar çok olup birbirinden farklı pastalar da yapabileceksiniz. Pastaların yapımı çok kolay olacak bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi malzemeler ve yapım ayrı ayrı anlatılıp bir de üzerine video eklenmiş olabilir.