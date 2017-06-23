Profesyonel Ekip İle Kıl Çadır Hizmeti



Alacağınız kıl çadırın kalitesi çok önemlidir. Çünkü kıl çadırlar gerçek keçi kılından yapılmadır. Böyle yapılan kıl çadırlar keçi kılının bütün özelliklerini taşımaktadır. Ancak bazı imalathaneler maliyeti daha da düşürmek için farklı yöntemlere başvurmaktadır. Bu yöntemlerde çadırın kalitesini düşürerek keçi kılının hiçbir özelliğine sahip olmayan kalitesiz ve kullanışız kıl çadırlar ortaya çıkar. Ve bu şekilde üretilmiş bir kıl çadır aldığınızda ne kadar düşük fiyata almış olursanız olun ihtiyaçlarınızı karşılamayacağından dolayı paranızı çöpe atmış olursunuz. Bunun yerine üzerine daha fazla fiyat koyarak 1. Sınıf kıl çadıra sahip olmanız sizin için daha kullanışlı olacaktır. Üstelik her anlamda vereceğiniz paraya değecektir. Şirketimizin üretimini yaptığı kıl çadırlarımız 1. sınıf kıldan fabrika dokuması olup tabakhane kılı değildir. %35 eğimle kurulduğu zaman kesinlikle su geçirmez ve kurulu olduğu sürece güve yemez ancak kuru olmadığı zaman çeşitli koruma yöntemleri ile kıl çadırınızı koruma altına almanız gerekecektir.

Kendi üretimimiz olan kıl çadırlarımızın 6 yıl garanti süresi bulunmaktadır. Şirketimizin verdiği bu garanti kurulu olduğu 6 yıllık süre için geçerlidir. Kurulu olmadığında başına gelecek bir olaydan dolayı şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir. Çünkü bu sorunlar kullanım hatalarından kaynaklanır. Kıl çadırınızı düzgün kurduğunuz zaman su geçirme gibi bir olayla da asla karşılaşmayacaksınız. Kıl çadırların en önemli özellikleri su geçirmezliği, hava Çadırlarımız 1. sınıf kıldan fabrika dokuması olup tabakhane kılı değildir. %35 eğimle kurulduğu zaman kesinlikle su geçirmez olması hava dolaşımını sağlaması ve yanmazlık özelliğidir. Bu özellikler sayesinde işletmecilerin en çok tercih ettiği dekoratif ürünler olması dışında evlerin bahçesinde de kullanım olarak oldukça rahat ve görüntü olarak oldukça şık durmaktadır.

Kıl çadırlar dokuma yöntemiyle yapılmasından dolayı diğer çadır türlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca kıl çadırlar tamamen keçi kılından yapılmaktadır. Keçi kılı dışında içine hiçbir madde karıştırılmaz. Bu sayede keçi kılının tüm özelliklerini sağlayan bir çadır elde edilir. Birçok firma başka hayvan kıllarını da karıştırarak kıl çadır elde etmeye çalışmış ancak başarısız olmuşlarıdır. Ayrıca keçi kılının dokuma yapılabilmesi için uzun olması gerekmektedir. Uzun olmayan keçi kılları işlemden geçmemektedir. Bu nedenle de imalatı zor ve zahmetli olan kıl çadır pazarında aslında olması gerekenden düşük fiyatlara kıl çadırlar satılmaktadır. Bu kadar uygun fiyatlara kaliteli çadırlar elde etmek için bize ulaşın…