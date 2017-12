Amino Asit Ne İşe Yarar?

Amino asitlerin insan sağlığı ve ömrü için önemli olduğunu biliyoruz ancak ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını bilenlerin sayısının da bir elin parmakları kadar az olduğunu görüyoruz. Bu makalemde bu konu üzerinde merak eden insanlara bilgi vermek amacıyla amino asit nedir? be işe yarar bunun açıklamasını yapmak istedik.

Amino asit kaslarımızın ihtiyaç duyduğu proteinlerin yapı taşlarını oluştururlar aynı zamanda vücudumuzda proteinleri de oluşturdukları için oldukça önemlidir. Bunu daha açıklayıcı bir şekilde sunacak olursak şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ev düşünün bu evin inşa edilmesi için tuğlalar gerekiyor tuğla olmadan evin yükselmesi ve çatısının kapatılması mümkün değildir. İşte amino asitler insan vücudunda aynen bu görevi yaparlar. Kaslarımızı inşa ederek bizde güç kuvvet ve hareket kabiliyeti kazandırırlar. Nasıl ki bir ev tuğla olmadan olamaz ise amino asitler olmadan da insan olamaz. Her insanın vücudunda 23 çeşit amino asit yer almaktadır. Ancak spor yapan insanlarda bu amino asitler bir grupta toplanır ve bunların her birinin nitrojen sayısı da aynı şekildedir. Burada birbirinden farklı olan yönleri ise her birinin karbon sayısı diğerinden farklıdır. İşte amino asitleri de 23 çeşit yapan özelliği bundan kaynaklanmaktadır.

İnsan vücudu kendi kendine amino asit üretmez bu yüzden vücut ihtiyacı olan amino asitleri yediğimiz besinlerden alır. Mesela biz protein içeren bir besin tükettiğimiz de midemiz bunu parçalar bu süreç vücutta ince bağırsaklara kadar devam eder. Bu uzun yolculuk sonrasında amino asitler tek, iki ve üç gruba ayrılacak şekilde bölünürler. Tek olan amino asitler başka bir işleme uğramadan direk olarak kana karışırlar ve karaciğerden sonra vücudun her bölgesine dağılırlar. Hatta başka amino asitlere de dönüştürülebilirler. Amino asitler için hepsinin proteinin yapısına katılmayacaklarını söyleyebiliriz. Amino asitler besinlerin yanı sıra ek gıda takviyesi olarak da alınabilirler. Bu amino asit takviyeleri ile spor sonrası vücudun ihtiyacı olan yani eksik kalan miktarın karşılanması hedeflenir. Çeşitlerinden bahsedecek olursak örneğin; hap, toz ve sıvı şekilde piyasa da üç ayrı tarzda satışı yapılır. Gelin isterseniz piyasa da satışı yapılan bu amino asit çeşitlerine de yakından bir bakalım.

Amino Asit Çeşitleri

Hap çeşidi

Hap şeklindeki amino asitler halk arasında bilinir ve ciddi anlamda bir kullanıcısı vardır. Ancak piyasa da satış işlemi esnasında farklı markalarda da görebilmek mümkündür. Hap şeklinde satıldığı için bazı kişilerde yutması zor olabilir. Ancak tercih edilmesinin en büyük nedenlerinin başında tadı ve de içim zorluğunun olmamasıdır. Ilık su ile aldığınız da kana karışma hızını da daha fazla artırmış olursunuz. Buradaki tahmini süre ise 15 dakika olarak bilinir.

Toz çeşidi

Toz çeşidindeki amino asitlerin kullanımı da hap kadar kolaydır hatta bir bardak suya karıştırdığınız da çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Eğer ki bir tat sorununuz varsa o zaman sizin için çok önermiyoruz. Eğer ki protein tozu kullanıyorsanız zaten sizin için çok fazla önerilmez. Nedenine gelecek olursak hem protein hem de amino asit midenizin ciddi anlamda yorulmasına neden olacaktır. Toz şeklinde kullanımın tercih edilmesinin tek nedeni kana daha hızlı bir şekilde karışıyor olmasıdır. Bu nedenle de etkisini daha hızlı görürsünüz.

Sıvı Çeşidi

En çok tercih edilen amino asit çeşididir. Çünkü değerleri çok yüksektir. Kana hızlı bir şekilde karıştığı içinde kaslarınıza anlık olarak etki edecektir. Sporcular sıvı halini daha fazla tercih ederler.

Eğer ki piyasada satılan bu amino asitlerden almak istiyorsanız ilk önce doktorunuzla görüşerek tavsiye almanızda fayda olduğu görüşündeyiz. Hatta bugün internet ortamında satışı yapılan pek çok ürün çeşidi olduğu için burada ince bir araştırma yapmak sizin için hem fiyat hem de etki bakımından faydanız olacaktır.

Amino asitlerin kullanımının daha kolay bir hale getirilmesi için içerisinde tatlandırıcılar yani aromalar kullanılmıştır. Sıvı çeşidi hap ve de toz olana göre daha pahalıdır. Ancak insanlar kullanım kolaylığı ve etki hızı nedeniyle sıvı olanı daha çok tercih ederler.