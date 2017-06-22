Güncel Filmleri Evinizde Full HD İzleme Keyfinin Tadına Varın

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Full HD Olarak İzlenen Popüler Filmlerden Olan Transformers 5

Aksiyon ve macera denilince akla ilk gelen filmlerden olan Transformers, son filmi ile hayranlarıyla buluşmak için gün saymaktadır. Transformers 5 Son Şövalye filminde yine dünya tehdit altında. Transformerlar ve insanlar beraber olup beraber savaşarak bu tehlikeyi aşmaya çalışacaklardır. Bu sefer transformerların arasında Optimus Prime yoktur. Optimus Prime’ın yokluğundan dolayı dünyayı kurtarma işi Cade Yeager Bumblebee ve ekibine kalmıştır. Transformers 5 Son Şövalye filmi 2017 Amerika yapımıdır. Akiyon ve bilim kurgu film kategorilerinde 21 Haziran 2017 tarihinde vizyonu girecektir. Ancak Türkiye’de 23 Haziran 2017’de Transformers hayranları ile buluşacaktır. Transformers 5 filminin oyuncu kadrosunda, Anthony Hopkins, Gemma Chan, Isabela Moner, Laura Haddock, Mark Wahlberg gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Transformers 5 filminin yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Micheal Bay yönetmektedir.

Full HD Olarak İzlenebilecek En Popüler Filmler

Inception, Good Fellas, Fight Club, The Legend of 1900, World War Z, Jason Bourne, Mechanic, Allies, Boondock Saints, Muhteşem Yedili, Jurrasic World ve bunun gibi pek çok popüler filmi full hd olarak izleyebilmek mümkündür. Ayrıca 23 Haziran’da vizyona girecek olan Transformers 5 Son Şövalye filmi vizyona girdikten kısa bir süre sonra file gidemeyenler için full hd izleyebilmek mümkün olacaktır. Pek çok türdeki filmleri full hd kalitesinde izlemek için www.hdfilmsitesi.com internet sitesini mutlaka ziyaret ediniz.