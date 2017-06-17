Sokak hayvanlarına bağış Yaparak Yaşamalarını Sağlayın

Sokaklar başıboş olarak bırakılmış kedi ve köpeklerle dolu hale geldi. Daha önce evde beslenen birçok hayvan bile sahibi tarafından daha sonra sokaklara bırakılarak kaderine teslim edilmektedir. Bu durumda da dışarıda binlerce hayvan ölümle burun buruna gelmektedir. Duyarlı vatandaşların sokak hayvanlarına bağış yapması ile bu durum az da olsa engellenebilmektedir ancak çare olamamaktadır.

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