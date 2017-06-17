Epoksi Zemin Kaplama Farkı

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İnşaat alanında önemli yapı malzemelerinden biri olarak gösterilen epoksi, endüstrinin pek çok faaliyet bölümünde yer aldığı gibi zemin aşamalarında da yaygın olarak kullanımı yapılıyor. Pek çok endüstriyel açıdan zemin adına hayati önem teşkil eden sıvı geçirimsizlik, kaymazlık, tozumazlık, mekanik ve kimyasal dayanım beklentilerini oldukça gideren bir yapıya sahip epoksi boya ve epoksi zemin sistemleri; estetik, kaliteli pürüzsüz görüntüsü ve temizlik açısından kolaylığı ile de küçük işletmelerden büyük üretim tesislerine kadar pek çok alanda tercih edilen ürün olmuştur.

Seneler içerisinde performansını herkese göstermiş olan 27 yıllık tecrübe sahibi olmasıyla http://epoksi.web.tr/ epoksi zemin sistemleri sunduğu şık görünümüyle sadece iş alanlarında değil evlerde de tercih ediliyor.