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Üretmekte olduğumuz; çelik yurt ranzaları, çelik şantiye ranzası modellerimiz yüksek kalitededir. Özellikle şantiyelere özel geliştirilen şantiye ranzası modellerimizle, yurt odalarınızda konfor ve şıklığı bir arada sağlayabilirsiniz. Uzun ömürlü ve dayanıklı çelikten üretmekte olduğumuz çelik ranzalarımız uzun yıllar dayanıklıdır. Yapmakta olduğumuz çelik şantiye ranzası modelleri; işçileriniz için en iyi seçimdir. Hem dayanıklı hem de konforlu olan şantiye ranzaları şantiyelerin zorlu şartlarına uzun süre dayanacak yapıdadır. Çelik ranza üretiminde uzun yıllar edindiğimiz deneyim sayesinde kolay kurulumu yapılan ve tak sök işlemi olabildiğince kolay olan çelik ranza modelleri üretmekteyiz.

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