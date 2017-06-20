Buluş İçin Patent Almak Nedir?

Patent, buluşların haklarının tamamen buluş sahibine ait olduğunu gösteren yazılı yazılı bir belgedir. Başka bir kişinin bu buluşu üretmesi ve satması gibi durumları önlemek amacıyla buluş sahibi patent alma gibi bir hakka sahiptir. Ülkemizde patent vermekle sorumlu tek kuruluş Türk Patent Enstitüsüdür. Patent belgesi buluşun patent almasından itibaren 20 yıl kadar geçerlidir. 20 yıl sonra geçerliliğini kaybeder ve en iyi patent belgesi tekrar edilmezse buluş başkaları tarafından kullanılabilir ve buluş sahibi hiçbir hak iddia edemez buluş üzerinden.

Patent belgesini almış gibi buluşunu istediği her şekilde kullanabilir. Satabilir, çoğaltabilir, pazarlayabilir. Bu tamamen buluş sahibine kalmış bir iştir. Araçlardan makinalara, aygıtlardan çeşitli kimyasal bileşiklere kadar birçok buluşa patent belgesi çıkarttırılabilir. Bunun yanı sıra her buluş Türk Patent Enstitüsü tarafından patentlenmez. Bu buluşun belli kriterlere uyması ve belirlenen belli hususlarda onay almış olması lazım.

Patenti alınan buluşların özellikleri

Patent için öncelikle aranan özellik buluşun yeni bir buluş olmasıdır. Örneğin hali hazırda olan bir cihazın küçük bir özelliğini değiştirip cihazı yeni bir buluşmuş gibi gösterilmesi durumunda patent işlemi gerçekleştirilemez.

Buluşun herhangi bir dalda sanayiye uyarlanabilmesi Türk Patent Enstitüsü tarafından öncelikle aranan bir özelliktir. Sanayiye uygulanamayan veya üretimi kolayca yapılamayacak olan bir buluşun patent alması biraz zor bir durumdur.

Patenti alınamayan buluşlar hangileridir?

Yukarıda bahsedilen yazıda bir buluşun sahip olması gereken özelliklerin tamamının buluşta olması, o buluşa patent verileceği anlamına çoğu zaman gelmeyebilir. Ahlak kurallarına uymayan, kamu düzenini ve ahlakını bozan bir buluş yukarıdaki bütün özellikleri taşıyor olsa bile patent alamaz. Bitki ve hayvan türlerinin biyolojik yolla çoğaltılması konusunda yapılan buluşlar da patent sistemi dışında kalmaktadır. Bu buluşlara dair başvurular Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilmektedir. Ayrıca da keşiflerin ve matematik teorilerinin de patenti alınamamaktadır. Buna ek edebiyata ve sanata dair eserlere de patentlenme hakkı verilmemektedir. İnsan vücudu üzerinde uygulanan cerrahi yöntemler ve metotlar da patent sistemi dışında kalmaktadır. Bu tür durumlarda patent alınması mümkün olmamaktadır.