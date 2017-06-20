Doğaya Katkılı Promosyon Kalemler

Kentleşme ve şehirleşmenin günden güne artması sonucunda pek çok ağaç ve yeşil alan yok edilmektedir. Yeşil alanların ve ağaçların yok olması sonucunda hava kirliliği oluşmaktadır ve bunun sonucunda da küresel ısınma meydana gelmektedir. Bunun sonucunda dünyamız artık kirlilikten yaşanmaz bir hale gelmektedir. Artık günümüzde birçok marka sattıkları ürünler ile doğaya bir katkı sağlamaktadır. Doğaya katkısı bakımından hem ekonomik ürünler hem de promosyon kalemler satan Özkan Çakmak firması, ürettiği doğa dostu kalemler ile doğaya bir katkı sağlamaktadır.

Promosyon Doğa Dostu Kalemler

Fransızcada özendirmek anlamına gelen pomosyon kelimesisayesinde sizde çevrenizdekileri doğayı korumak için özendirebilirsiniz. Kalemlerin iç kısımlarında tohumlar bulunmaktadır. O tohumları bir toprağa ekmeniz durumunda sizinde doğaya bir katkınız olacaktır. Rengarenk ve içerisinde tohumlar olan promosyon kalemlerin yanı sıra ahşap naturel kalemler ile de kalemler geri dönüşecektir ve doğaya herhangi bir zarar vermeyecektir. Özkan Çakmak firmasında satılan bu hem naturel hem de tohumlu kalemler genellikle dershanelerde ve otellerde tercih edilmektedir. Bu naturel e tohumlu kalemler müşterilerin tercihlerine göre dış kısımlarına baskı da yapılabilmektedir. Sadece tohumlu naturel kalemlere değil diğer promosyon ürünlerden olan tükenmez kalemlere de kolaylıkla baskı yaptırabilmek mümkündür.

Tohumlu Naturel Kalem Tercihinde İlk Tercih Özkan Çakmak

1980 yılında promosyon kalem piyasasına giren Özkan Çakmak, müşterilerine Bağcılar’dan hizmet sunmaktadır. 35 yıldan çok daha fazladır promosyon ürünlerden en popüleri olan tohumlu ve naturel kalemler ile müşterilerin karşısındadır. Artık hem ithalat he de ihracat yapan firma, müşteri pörtföyünü günden güne geliştirmektedir ve bu gelişimin daha fazla olmasını amaçlamıtır. Müşterilerinin temel istek ve ihtiyaçlarını baz alarak kendini geliştiren bu firmada daima müşteriler ön plandadır. Müşterilerin tercihlerine göre promosyon kalemlere tampon baskı, serigrafi baskı, lazer baskı ve UV baskı uygulaması yapmaktadır. Disiplinli, hızlı ve kaliteli bir hizmet vermektedir. Doğaya çok büyük bir katkı sağlayan tohumlu naturel kalemler ile Özkan Çakmak firması rakiplerini geride bırakmaktadır. Sizlerde Özkan Çakmak firmasının kaliteli hizmetinden yararlanmak ve tohumlu naturel kalemlerle doğaya bir katkı sağlamak istiyorsanız www.ozkancakmak.com internet sayfasını ziyaret edin.