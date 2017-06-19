MALTEPE BÖCEK İLAÇLAMA HİZMETLERİ

Doğal yaşam alanları içerisinde ekolojik sisteme olan yararları saymakla bitmeyen böcekler, yaşam döngüsünün devamlılığı, zararlı böceklerin çoğalmasının önlenmesi, besinlerin güçlenmesi gibi pek çok şekilde insanlara dolaylı yönden fayda sağlarlar. Arı ve ipek böceği gibi bazı böcekler ise insanlara direkt hizmet ederler. Ancak fayda sağlayan böcek türleri 1 milyonun üzerinde olan böcek türü içerisinde birkaç tanesini geçmez. Peki ya geri kalanı derseniz söyleyelim: İnsanlara direk zarar verirler! Nasıl mı? Hastalıklarla, mikroplarla, bakterilerle, eşyalara verdikleri maddi zararlarla, korkutarak, tiksindirerek, bazen psikolojimizi bozarak ve ne yazık ki bazen ise öldürerek! İşte bundandır ki böcek kelimesini duyduğumuzda korkan ve tiksinen insan sayısı, tepkisiz kalanın milyonlarca fazlasıdır. Bu durumda korunmak için yapacağımız en elzem davranış ise kuşkusuz böcek ilaçlama uygulamasıdır.

Böceklerden daha da zararlı olan canlılar da vardır. Akrep, zehirli örümcek ve kertenkele, yılan ve tabii ki de fareler. Fareleri bu denli tehlikeli canlılarla aynı kulvara koymam belki de bazılarınızı şaşırtmıştır. O zaman nedenini gelin birlikte irdeleyelim. Ortaçağ’a uzanalım. O yıllarda Avrupa’da kara ölüm adı verilen veba salgını baş gösterdi. İnsanlar o denli hızla hastalığa yakalanıp ölüyorlardı ki, Avrupa nüfusu yok olma tehlikesiyle karşı karlıya kaldı. Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Başrolde kimler vardı diyenlere cevabımız fareler! Gelelim yakın tarihe, bu yüzyılın başında yine Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da Hantavirüs ve leptospiroz hastalıkları sıkla görülmeye başlandı. Akciğerde kanama, böbrek yetmezliği, şok ve nihayetinde acı son ölüm. Yine başrollerde fareler! Weil, Paraziter Hastalıklar, verem gibi acılar çekerek ölüme götüren hastalıkların baş mimarı da fareler. Şimdi söyler misiniz: Bir fare bir yılan kadar ya da bir akrep kadar tehlikeli değil mi? O zaman hiç vakit kaybetmeden farelerle mücadele etmek için ilaçlama işlemine başvurmalıyız.

Sonuç olarak hayatlarımız biz farkında olmadan ne çok risk altında bunu gözler önüne sermiş olduk. Böcek ilaçlama firmaları, bu tür zararlı ve tehlikeli canlılara karşı mücadele sergilemekte ve sorun yaşayan kişilere destek olmaktadır. İstanbul Maltepe ilçesi içerisinde de bu alanda faaliyet gösteren firmaya başvurarak sağlığınızı ve hayatınızı güvene alabilirsiniz.