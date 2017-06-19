Kesintisiz güç kaynağı niçin kullanılır? Voltaj regülatörü nedir? İzolasyon trafosu ne işe yarar? Teknolojiye çağ atlatan bilgisayarlar, telefonlar ve her türlü elektronik cihaz bugün o odaları kaplayan boyutlarından küçük cihazlar haline gelmiş olsalar da yine de bir güç kaynağından sürekli olarak bağımsız yaşayabilmeleri ne yazık ki tam olarak mümkün değil. Özellikle elektrik ve güç kesintilerinin söz konusu olduğu durumlarda bu cihazları koruyacak ürünlerin icadı da çok gecikmemişti.

UPS dediğimiz kesintisiz güç kaynağı sistemleri de böylece kendisini göstermeye başlamıştır. Şebekelerde meydana gelebilecek aksaklıkların ve hasarların en aza indirgenmesinde rol alan bu cihazlar, bünyelerinde enerji depolamaları sebebiyle, sisteme geçici olarak güç aktarabilmektedir. Yani bugün telefonlarınızın powerbankları gibi yıllardır bilgisayarın ve şebekelerin powerbanki rolü oynayan cihazlar UPSler olmuştur. Bunun yanı sıra yine bu tarz çökmelerden ve kopmalardan dolayı meydana gelebilecek olan aşırı voltaj yüklenmeleri de sistemde büyük arızalanmalara yol açabilir. Voltaj regülatörü bu dalgalanmaları önleyerek, enerjinin düşmesini sağlamaktadır. 220 volt gibi standart değerlerde bu enerjiyi tutarak, dengeyi sağlar. Regülatör çeşitleri ise; trifaze regülatör, monofaze regülatör, mikroişlemcili regülatör, servo regülatör ve kademeli regülatördür.

İzolasyon trafosu adında da anlaşılacağa üzere, elektriliği yalıtan bir sistemdir. Primer ile sekonder sargıların birbirinden izole edilmesini sağlamaktadır. Bu sargılar akım şebekesinde bağlı bulunan güç cihazlarındadır. Yüksek akımdan korunmak ve önlem almak amaçlanmaktadır. Güç kaynakları, trafo ve voltaj regülatörleri için http://agplus.com.tr/ ile iletişime geçbilirsiniz.