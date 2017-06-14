Saso belgesi Suudi Arabistan’ a ihracat yapan Türk veya yabancı firmaların ülkeye ürünlerin sevki için Suudi Arabistan ülkesinin istemiş olduğu belgeye Saso belgesi veya Saso Sertifikası ismi verilmektedir. Aynı zamanda bu belge alınmaması halinde ülkeye kesinlikle ürün girişleri yapılamamaktadır. O nedenle belgeyi almak zorunludur. Saso belgesi Suudi Arabistan Standart Organisation isimli kuruluş Suudi Arabistan’daki firmaların ithalatı anında yapılan gümrükte Saso belgesi ile standartları hazırlamakta ve Suudi Arabistan’daki kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. Kısacası Türkiye Cumhuriyetindeki şirketlerin Suudi Arabistan’a yapacağı ithalatta gerekli olan sadece Saso belgesi olmaktadır. Suudi Arabistan devletinin şehirlerine yapılacak olan ihracatlar içerisinde yer alan şirketlerden talep edilen uygunluk belgelerinin genel ismi olmaktadır.

Ülkemizde üretim yaparak Rusya gibi yakın devletlere ihracat yapmak isteyen firmalar için gerekli olan Eac belgesi olmaktadır. Bu sertifika özellikle Rusya ülkesine ihracat yapmak için firmaların alması şart olmaktadır. 1993 senesinde Rusya’nın ithal ettiği ürünler için istediği standartlara uygunluğunu gösteren ghost R belgesi bulunmaktadır. Ghost R Rusya belgesi eac nedir sorusu ile karşılaşılması halinde Rusça’ da Norm anlamına gelmektedir. Ghost kelimesinin sonunda yer alan R harfi ise Rusya’yı temsil etmektedir. Bu sayede Rusça’ da Ghost R Rusya normları yani standartları anlamına gelmiş olmaktadır. Rusya’ya ihracatının yapılması istenen ürünler için bu belgenin alınması gerekmektedir. Bu belge hemen hemen tüm ürünleri içeriğinde kapsamaktadır.

Yol belgesi İçin gerekli olan belgeler taşıma yapacak olan araçların ruhsat fotokopileri ve dingil sayıları, taşıma yapılacak olan güzergah başlangıç ve bitiş noktaları, taşınacak yükün cinsi ve markası gibi bilgiler bulunurken yanı sıra model uzantısı da gerekmektedir. Özel Yük Taşıma İzin belgesi ve araç nakil için Özel izin belgesi 2918 sayılı karayolları trafik kanunu’ nun 33. Maddesine göre karayolları trafik yönetmeliğinin 66. Ve 128. Maddeleri gereği verilmektedir. Özel yük taşıma izin belgesi bölünemez özellikteki ağır ve büyük yüklerin karayolu ile taşınmasına izin verilmektedir. Bunun için gerekli olan kurallar ise yük ve ağırlık boyutunun yasal sınırları üzerinde olmayan bir araca yüklenmesi gerekmektedir.