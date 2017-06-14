K2 Belgesi Hakkında

K2 belgesi alan firmalar mutlaka bünyesinde 1 birim taşıt bulundurmak zorundadır. Belgelerin kayıt ettirilmesi halinde aracın satılması halinde 60 gün içerisinde bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Yeni araç alınmamasında ve belge 540 gün süreden fazla taşıtsız kalınması halinde iptal olmaktadır. Yalnızca kamyonet aracı olanlar yıldızlı K2 belgesi ücretleri 1022 TL olmaktadır. Kamyon araçları için ise bu fiyatlar 10225 TL olmaktadır. K2 belgesi formu fiyatları hakkında detaylı bilgiler almak için Yılmaz danışmanlık ile irtibata geçilebilmektedir. Aynı zamanda doblo starex ve kangoo tipi taşıtlarda belgelendirme kapsamı içerisinde yer almaktadır. En sık karşılaşılan sorular arasında yer alan hususi kayıtlı olması halinde belgenin alınıp alınmaması durumunda ki kararsızlık olmaktadır. Fakat hem hususi hem de ticari araçlarda kayıtlı olan araçlar başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.

K belgesi süresi dolan kişiler K1 ve K2 belgelerinin bitiş tarihinden 60 gün önce başlayan süreç etki belgelerinin bitiş tahinden 60 gün sonrasında kadar devam etmektedir. Bu süreler boyunca başvuru yapanlar yetki belgelerinin yenilenmesi adına bu seneki ücretleri ödeyerek yetki belgelerini 5 sene boyunca kullanabilmektedir. Sadece yetki belgelerinin süreleri dolduktan sonra 60 günlük ek süre için ücretler ödenerek belge yenileme imkanları korunurken araçların cezadan affı bulunmamaktadır. Özetle K1 ve K2 belgelerinin bitiş tarihinden itibaren taşıtlar belgesiz olarak kabul edilmektedir. O nedenle zamanında belge yenilemeleri yaptırmayan kişiler cezaya tabi tutulmaktadır.

Yük veya yolcu taşımacılığı yapmak isteyen kişiler mutlaka SRC belgesi almak zorundadır. Bu belgeye sahip olmak isteyen kişiler yük ve yolcu taşımacılığı hususunda gerekli olan mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığı konusunda bir sınava tabi tutulmaktadır. Sonuçların açıklanması sınavı takip eden iki hafta içerisinde olmaktadır. kursa katılan sürücü adaylarının girdikleri deneme sınavına benzer sorular olmasından dolayı sınav stressiz geçmektedir. Çok fazla farklı SRC kullanım alanları yer almaktadır. Bu alanların hepsi ticari taşımacılıkla ilgili olmaktadır. Aynı zamanda psikoteknik raporunda olması gereken SRC belgesi çeşitleri yalnızca ülkemizde değil diğer ülkelerde de önem taşımaktadır. SRC belgesi uluslar arasın taşımacılık yapan sürücülerin alması zorunlu olan belgeler arasında yer almaktadır.