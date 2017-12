İzmir Havaalanı Bölgesi İçin Sağlanan Konforlu Ulaşım Hizmeti

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil bölgelerine artan ilgi ve rağbet nedeni ile izmir havaalanı transfer hizmeti verilmekte ve yolcuların güvenliği üst seviyede tutulmaktadır. Başlıca tatil bölgelerinden birisi olan İzmir’de çeşitli doğal güzellikler ve turistik yerler bulunmakta ve bu nedenler ile bahsedilen bu bölge her yıl düzenli olarak tatilci grupların akınına uğramaktadır. Uzak ya da yakın mesafeden gelinmiş olsa da fark etmeyen uçak yolcuğu çeşitli stres ve yorucu geçen uçak yolcuğunun ardından, uçak inildiği an baş gösteren rahat ve konforlu araç isteğini sizlere sunmakta olan My Transfer uygulamasında kişilerin güvenli ve hızlı şekilde ulaşımları sağlanmaktadır. Bu ulaşım hizmetleri sağlanırken özel araç modelleri ve markaları ile özel şoförler yer almaktadır. Tatilcilerin sıkça şikayet etmiş olduğu trafik derdi ve yorucu yolculuk sıkıntıları bu ulaşım hizmetleri ile son bulmaktadır. Sağlanmakta olan özel ulaşım hizmetleri diğer uygulamalardan farklı olmakta ve zamanını ve rahatını düşünen müşteriler için özel olarak sunulmaktadır. Sizler için özel seçilmiş araç modelleri ve deneyimli şoförler, bu ulaşım hizmetinde yer almakta ve rahat ve konforlu ulaşımınız esas alınmaktadır. Uçaklarda çok çeşitte bulunan bavul ve çantalarınızı barındıracak kapasiteye sahip özel araçlar bulunmakta ve bu araçlardan istenilmiş olanları seçme hakkı müşterilere sağlanmıştır. Yolculuk sırasında en üstün donanım ve araçları tercih eden ve zamanının kıymetli olduğunu düşünen kişiler için oldukça kullanışlı olan bu ulaşım hizmeti yaygın olarak tercih edilmektedir. Ulaşım imkânı sunulan firmada bünyesinde barındırmış olduğu şoförleri, özel testlerden geçirmekte ve gerekli eğitimleri vermektedir. Bu aşamaları başarı ile geçmiş ve aktif araçları güvenli şekilde kullanan sürücüler işe alınmaktadır. Profesyonel izmir havalimanı transfer hizmeti ile gidilmek istenen tatil bölgelerine çeşitli arkadaşlar gruplarınız ile birlikte mytransfer güvencesi altında gidilmekte ve bölgelere bırakılmaktadır. Ulaşım imkânı sunulan transfer hizmetinde ücretler, araç modeli ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Belirlenmiş olan ve çeşitli internet siteleri bulunan bu ulaşım hizmeti firmasında düzenlenen çeşitli kampanya ve indirimler yer almakta ve rahat ve konforlu ulaşım imkânında uygun fiyatlar ile de yararlanılmaktadır. Transfer bölgelerinin çeşit gösterdiği ve araç model seçeneklerinin bol olduğu mytransfer hizmeti, gidilecek olan havalimanına en uygun şekilde ulaşım imkânı sağlamaktadır. Aynı zamanda çeşitli bölgelerden havalimanına gidilmek istendiği takdirde bu ulaşım hizmeti de sağlanmakta ve rahat yolculuğun keyfi çıkarılmaktadır. Çoğu zaman bu ulaşım hizmeti araç kiralama olarak düşünülse de bu uygulamadan tamamı ile farklıdır. Sizler için özel şekilde verilen bu hizmette, üstün araçlar kullanılmakta ve alanında deneyimli ve tecrübeli şoförler yer alarak gidilmek istenen bölgelere ulaşım sağlanmaktadır. Özellikle tatil merkezi olarak adlandırılan İzmir bölgesinin sürekli olarak tercih edilmesi ve tatil planlarının yapılması sırasında oluşan trafik çilesine alternatif çözümler sunulmakta, kullanılan özel sistemler ile yolculuk esnasında meydana gelen trafikler önceden bakılarak alternatif yol seçenekleri aranmaktadır. Trafik olan yol ve caddeler geçilmeden trafiğin daha olduğu bölgelerden istenen bölgelere ulaştırılma hizmeti sağlanır. Birçok iş gezisi için de üstün hizmetlerden birisi olan bu ulaşım uygulaması, zamanın önemli olduğu ve bu zamanı en iyi derecede değerlendirmek isteyen kişilerin var olduğu konularda baş gösteren ulaşım seçeneğidir. Müşteri memnuniyetine verilen değer ve önemler için özel olarak oluşturulan form sistemlerinde gelen istek ve teşekkür mesajları dikkate alınmakta ve bu konular için gerekli planlar uygulanmaktadır.