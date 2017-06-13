Kesintisiz Güç Kaynağı ve Teknolojik Cihazlar

Ani elektrik değişimleri, yükselmeleri veya şebekelerde meydana gelebilecek çöküntülerden korunmak amacıyla kullanılan cihazlara kesintisiz güç kaynağı adı verilir. Kesintisiz güç kaynakları teknolojik cihazlarınızı elektrik akımlarında meydana gelen ani yükselmelere karşı korumaktadır. Daha doğrusu sistemin devamlılığını sağlayarak bu değişimlerden veya kesintilerden etkilenmemesini sağlamaktadır.

Kesintisiz güç kaynağı iki görevi yerine getirir. İlk görevi elektrik ağında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teknolojik cihazlarınızı korumaktır. Diğer görevi ise olası bir enerji kaybı sırasında sistemde depoladığı enerji ile sizin cihazınızın bu kesintiden etkilenmemesini sağlamaktır. Yani şebekede meydana gelen anormal durumlara karşı devreye girerek hem belgeleriniz hem de sisteminizin zarar görmesini engellemektir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanım Alanları

Kesintisiz güç kaynakları çeşitli yerlerde kullanılabilmektedir. Evlerde, ofislerde, iş yerlerinde kısacası günümüzde her yerde kullanılabilmektedir.

Evde veya ofiste çok önemli bir dosya üzerinde 3 gündür çalışıyorsunuz. Çok ilerlediniz ve dosyanın son aşamasını kaydetmeyi unuttunuz. Tam bitirme aşamasında birden elektrikler gitti ve kaydetmediğiniz bölümün dışında bilgisayarınız istemsizce kapandığı için tüm dosya zarar gördü ve açılmıyor. Ne kadar kötü bir durum değil mi? İşte bu gibi durumlarda güç kaynakları imdadınıza yetişiyor. Peki bu güç kaynakları başka hangi alanlarda kullanılıyor? İşte kesintisiz güç kaynaklarının kullanım alanları;

Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri

Bilgisayar destekli üretim / ambalajlama tezgâhları

Tıbbi elektronik cihazlar, hastaneler

Hava alanı aydınlatması

Hava trafik kontrol merkezleri

Askeri radar sistemleri

Haberleşme ve yayın kuruluşları

Asansörler

Elektronik kapılar

Barkod cihazları

Yazar kasalar

Fotoğraf baskı cihazları (Minilab vs.)

CNC Tezgâhları

Elektronik teraziler

Acil durum aydınlatma sistemleri

Isıtma cihazları

Soğutma cihazları

Gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Elektrikte bir dünya markası olan Schneider Electric sitesinin bu sayfasından güç kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

Kesintisiz Güç Kaynağı Nasıl Çalışır?

Kesintisiz güç kaynakları 3 farklı şekilde çalışırlar. Off-line, On-line ve Line-İnteractive Sistemler olarak 3 farklı şekilde çalışırlar.

Off-line Sistemler: Off-line sistemler, kesinti olmadığı sürece devreye girmezler. Kesinti anında devreye girerek cihaza 2 ms içerisinde enerji verir.

On-line Sistemler: On-line sistemler, her an devrededir. Bu sayede off-line sistemlerde yaşanan 2 ms gecikme bu sistemlerde yaşanmaz. Yük değişimlerinden etkilenmezler. Bu sebeple bu alanda en popüler güç kaynağıdır.

Line-interactive Sistemler: Yapıları off-line sistemler ile aynıdır. Off-line sistemlerdeki gibi gecikme bu sistemde de yer almaktadır.