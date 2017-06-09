Hamilelik Kontrol Programı ile Güvende Olun

Hamile olan insanlar için en önemli konulardan birisi elbette düzenli ve sağlıklı bir yaşama sahip olmaları durumu olmaktadır.

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Hamilelik Kontrol Programı ile Güvende Olun
Hamilelik Kontrol Programı ile Güvende Olun seobaz Tarih: 2017-06-09 Saat: 15:45:05
Güncelleme : 2017-06-09 15:45:05Bu içerik 316 kez okundu.
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Hamile olan insanlar için en önemli konulardan birisi elbette düzenli ve sağlıklı bir yaşama sahip olmaları durumu olmaktadır. Bu amaçla düzenli olarak doktora gitmeleri ve aynı zamanda hamilelik aşamalarında neler yapmaları gerektiği durumlarına da bir o kadar dikkat etmeleri gerekmektedir. İşte gebelik aşamalarında yapılması gereken önemli aktiviteler gebelik takibi programı kapsamında sizler için bir rehber niteliğinde sunulmaktadır.

Gebelik aşamasının her ayında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar söz konusu olmaktadır. Bu uygulanması anne ve bebeği için hayati derecede önemli olan unsurların takibinin düzenli olarak yapılması ve hassas hamilelik döneminde unutkanlık oranı yüksek olan annelere sık sık hatırlatılması gerekmektedir. İşte bu durumu kolay bir hale getirmek adına hamilelik uygulaması anneler için geliştirilerek Android kullanıcıları için sunulmuştur.

Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeniz adına bir anne olarak yapmanız gereken tüm sorumlulukları güvenilir bir rehber kapsamında sizlere sunmakta olan bu başarılı hamilelik takibi programı ile sağlıklı yarınlarınızı en iyi ortamlarda dünyaya getirebileceksiniz.

play.google.com/store/apps/details?id=com.egebelik

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